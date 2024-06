Mingozzi (Tcr) all'assemblea Acmar costruzioni: "Un risanamento eccellente"

All'Hotel Mattei si è svolta l'assemblea dei soci della Cooperativa Acmar, giunta al 73° esercizio, per l'approvazione del Bilancio 2023. Su invito del presidente Sebastiano Cusumano e del direttore generale Diego Caiconti è intervenuto tra gli altri il presidente del Terminal Container (Gruppo Sapir) Giannantonio Mingozzi che ha apprezzato i risultati raggiunti in questi anni dall'Acmar "con la procedura di concordato in via di ultimazione, il fatturato oggi di 40 milioni in costante crescita, così come l'utile ed il numero dei dipendenti superiore alle 200 unità".

"L'Acmar rappresenta una parte della storia di Ravenna, negli ideali e nello sviluppo economico ed industriale del nostro territorio e vederla ritornare ai migliori livelli della produttività e della qualità delle opere (come accade per il portafoglio lavori acquisito nel porto, nello sviluppo delle infrastrutture stradali e ferroviarie, nelle manutenzioni) fa bene sperare, ha concluso Mingozzi, per il futuro dell'edilizia a Ravenna e per i giovani che fanno domanda di diventare soci della cooperativa". Presenti all'Assemblea l'assessore Federica Del Conte ed il vicesindaco Eugenio Fusignani che ha concluso i lavori dopo l'approvazione del Bilancio 2023 approvato all'unanimità.