Nasce "Almagià Creative Hub", una chiamata per proposte creative e imprenditoriali under 35

Una Call for Ideas rivolta a proposte creative e imprenditoriali di giovani dai 16 ai 35 anni: questa l’iniziativa lanciata giovedì 21 gennaio 2021 da Rete Almagià ed E Production, in collaborazione con Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Ravenna e Associazione Culturale Indastria.

"Almagià Creative Hub" è un’azione inclusa nel progetto “Sinergie - Virgilio e Dante 4.0. Nuove storie, antichi maestri”, bando che, promosso da Anci e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha premiato la condivisione di strategie per lo sviluppo e la diffusione di interventi di innovazione sociale giovanile tra i Comuni di Mantova e Ravenna.

L’obiettivo è creare un Hub nella Darsena di Ravenna sulle orme del Creative Lab di Mantova, coinvolgendo i giovani creativi del territorio grazie alla selezione di sei progetti innovativi e multidisciplinari da incubare all’interno di Artificerie Almagià, con finanziamento di dodicimila euro, interamente da rendicontare, ovvero euro 2.000,00 a proposta selezionata dalla Commissione Tecnico-Scientifica valutatrice del progetto - che sarà nominata a bando chiuso.

I progetti saranno curati attraverso un percorso della durata di 6 mesi, grazie a promozione, tutoring, mentoring dedicati, in rete con le industrie creative e culturali del territorio. È possibile partecipare al bando – come singoli, gruppo informale o associazione. Il termine ultimo per la presentazione dei progetti è alla mezzanotte di lunedì 1 marzo 2021. Gli esiti della selezione saranno comunicati entro il 31 marzo 2021. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a: almagiacreativehub@gmail.com