Nasce in Confcommercio il gruppo Giovani Albergatori Federalberghi Ravenna

Sono giovani e tutti imprenditori del settore alberghiero ed hanno deciso di dare vita al gruppo giovani di Federalberghi Ravenna. Si tratta di giovani imprenditori che, nel corso dell’estate, si sono incontrati per confrontarsi e trovare nuove idee sul turismo e per definire alcuni futuri obiettivi.

Il gruppo vuole essere un punto d’incontro tra le diverse esperienze imprenditoriali per trovare un concetto comune e promuovere una nuova visione ed un'innovazione del territorio ravennate dal punto di vista turistico. Il confronto potrà trovare occasioni di crescita professionale anche attraverso le attività formative del Comitato Giovani Albergatori Nazionale ma, soprattutto, attraverso una formazione interna e uno scambio di esperienze tra gli albergatori o altri mondi turistici.

Diventa anche un nuovo polo di supporto per chi ha necessità di confronto ed idee per riqualificare o meglio gestire la propria struttura. Sono imprenditori cresciuti nel turismo e nelle aziende familiari che ora, potendole gestire direttamente, hanno saputo rivoluzione le loro attività rendendole più adatte alle nuove esigenze dell’ospite.

Il gruppo giovani è una realtà aperta ed inclusiva di Federalberghi Ravenna a cui possono riferirsi tutti i giovani albergatori o figli di albergatori che non abbiano compiuto i 40 anni. Fanno attualmente parte del gruppo Cristina Zaffi Presidente (Hotel Meridiana – Marina Romea), Tommaso Fedeli vice presidente (Hotel Italia - Ravenna), Marco Savini vice presidente (Hotel Riviera - Marina di Ravenna), Amedeo Fortibuoni (Hotel Corallo - Marina Romea), Marco Reggiani (Residence Le Conchiglie - Marina Romea), Alessia Bartolini (Piccolo Hotel - Ravenna), Emanuele Rocchio (Azzurro Club Vacanze - Lido di Savio, Lido Adriano, Cervia, Milano Marittima), Matteo Tagliavini (Hotel Bahamas - Lido di Savio), Thiago Giampreti (Residence Mare Pineta - Casalborsetti), Filippo Bartolini (Residence il sole - Porto Corsini), Lucia Canali (Hotel Caesar - Lido di Savio).

Cristina Zaffi neo presidente dei Giovani albergatori Federalberghi Ravenna riassume così il pensiero del gruppo: “Ravenna è come una bellissima donna, con i suoi otto monumenti Unesco accompagnata dalla presenza di Dante e circondata da un patrimonio naturale pazzesco. Insomma è facile vestirla bene, basta solo sapere quali trucchi del mestiere usare e noi giovani, col nostro modo di essere e di fare impresa, possiamo portare il nostro contributo a renderla sempre più un’identità di brand italiano”. Cristina è proprietaria assieme al fratello Alessandro dell’Hotel Meridiana di Marina Romea e l’ospitalità fa parte del suo dna. Prendendolo in consegna dalla famiglia, hanno puntato sul turismo familiare e sulla natura portandolo così tra i migliori family hotel italiani aggiudicandosi il prestigioso riconoscimento dai Traveller’s Choice Hotel Award per vari anni.