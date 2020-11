"Non solo carta..." ma tante idee regalo in centro a Ravenna

"Non solo carta" è una bottega di Ravenna con la sua sede storica in Via Mentana che propone prevalentemente carta in tutte le sue declinazioni: anche nel nuovo punto vendita nell'adiacente Via Cairoli, infatti, il negozio è dedicato alla cartotecnica e oggettistica.

Prodotti di nicchia difficilmente reperibili sul mercato e non solo di carta: perfetti da portare a casa, ma anche come regali, magari proprio in vista delle prossime festività natalizie.

"Non solo carta" è aperto ed effettua consegne nel rispetto della normativa attualmente in vigore anti Covid-19.