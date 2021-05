Nuovi vigneti in Emilia-Romagna: bando da 13 milioni di euro

Una via Emilia costellata di vigneti sempre più sostenibili per garantire produzioni di qualità, in particolare sulle identità Dop e Igp, e una forte competitività delle aziende vitivinicole regionali. È l’obiettivo del nuovo bando appena approvato dalla Giunta regionale che stanzia 13 milioni 259 mila euro di risorse europee, nell’ambito dell’Ocm vino, per la ristrutturazione dei vigneti e il miglioramento delle tecniche di coltivazione, attraverso il ricorso alla meccanizzazione delle operazioni e all’inserimento di moderni sistemi di irrigazione per produrre uve destinate a vini a Denominazione di origine o Indicazione geografica. L’intervento rientra nella misura comunitaria “Ristrutturazione vigneti”, sulla base della quale il Governo ha emesso un decreto nazionale recepito e integrato dalla Regione Emilia-Romagna con le proprie scelte, legate alla specificità del territorio e delle sue produzioni, e alle richieste della filiera vitivinicola.

“L’ammodernamento dei vigneti è un aspetto fondamentale dei nostri interventi in agricoltura - spiega l’assessore regionale all’Agricoltura Alessio Mammi -. Ogni anno destiniamo a questa attività la metà delle risorse previste da Bruxelles all’Emilia-Romagna per il settore vino. Consente alla filiera del vino regionale di adeguarsi ai nuovi orientamenti del mercato e dei consumatori, nonché ai viticoltori di migliorare la sostenibilità ambientale dei propri vigneti, riducendo al contempo i costi di produzione e migliorando la loro competitività nel settore”. Le aziende possono presentare domanda online fino al 31 maggio 2021 sulla piattaforma di Agrea. Su richiesta delle Regioni, è atteso in questi giorni un decreto del ministero delle Politiche agricole per consentire la proroga della data di scadenza.

Il bando

Le risorse a disposizione delle imprese andranno a finanziare l’estirpazione del vecchio vigneto, il mancato reddito connesso alla improduttività nei primi anni di vita della coltivazione, il nuovo impianto e la realizzazione di sistemi per l’irrigazione di soccorso dei vigneti, impiantati o esistenti che abbiano meno di 20 anni. Gli interventi sono rivolti a imprese con vigneti di superficie minima di 0,5 ettari (5mila metri quadrati).Il contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione è erogato al 50% dei costi sostenuti.

I lavori potranno essere effettuati fino al 31 maggio 2022 o al massimo fino al 31 maggio 2023 a condizione di richiedere l’anticipo dell’80% del contributo presentando una fidejussione a garanzia del contributo erogato.

I pagamenti avverranno entro il 15 ottobre 2022 e i saldi del contributo, per coloro che sceglieranno di terminare i lavori entro il 31 maggio 2023, entro il 15 ottobre 2023. A seguire la Regione aprirà i bandi anche sulle misure “Promozione sui mercati di Paesi terzi” e “Investimenti commercializzazione nelle cantine emiliano-romagnole”. Per ulteriori informazioni e approfondimenti si può inviare una mail all’indirizzo: agriviti@regione.emilia-romagna.it, telefonare al numero 0515274507 o consultare le pagine dedicate sul portale della Regione Emilia-Romagna.