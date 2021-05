Nuovo advisory board per Cmc: affiancherà il consiglio d'amministrazione

Il Consiglio di amministrazione di Cmc sta portando a termine un’importante operazione di riassetto, con l’obiettivo di nominare un advisory board guidato da Pier Luigi Ungania, senior partner dello Studio La Croce. Faranno parte del team di professionisti anche Augusto Machirelli, Mattia Berti, nonché Romano Paoletti, manager che assumerà la carica di consigliere delegato. Il gruppo di lavoro avrà il compito di supportare la cooperativa in tutte le attività societarie e consiliari nella gestione ordinaria, nei rapporti con gli organi della procedura, con le istituzioni finanziarie e con gli stakeholder. Sarà all’ordine del giorno dei prossimi consigli di amministrazione l’attribuzione delle deleghe e delle responsabilità necessarie al governo della cooperativa.

"L’attività di risanamento avviata proseguirà, portando avanti l’efficientamento con nuovi standard di organizzazione aziendale, di controllo di gestione e di programmazione, rafforzando sia gli aspetti finanziari che quelli industriali. Siamo impegnati al massimo delle nostre energie per raggiungere gli obiettivi previsti dal piano concordatario", dichiara il presidente Alfredo Fioretti. L’operazione è stata avviata in accordo con l’amministratore delegato uscente, Davide Mereghetti, chiamato a nuove sfide professionali. A Mereghetti il Consiglio di Cmc ha espresso il proprio ringraziamento per il contributo apportato nell’esercizio del suo mandato. Dal canto suo Mereghetti ha ringraziato il presidente, il Consiglio e i soci per la fiducia accordata e per il lavoro svolto.