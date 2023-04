Marco Sforzini eletto all'unanimità a capo di Coldiretti Giovani Impresa Ravenna

L'imprenditore Marco Sforzini, 29 anni, è il nuovo delegato dei Giovani di Coldiretti di Ravenna. Il movimento degli agricoltori under 30 ha rinnovato nei giorni scorsi le cariche per il quinquennio 2023-2028. Sforzini, eletto all'unanimità, raccoglie il testimone dal lughese Michele Graziani e sarà affiancato per i prossimi cinque anni da un comitato direttivo di 15 membri, con un’età media di 25 anni, eletti anche loro all'unanimità.

Il nuovo delegato è titolare di un’impresa agricola di circa 17 ettari tra Ravenna e Cervia, specializzata in colture sementiere e cerealicole. Sarà affiancato da un comitato che rappresenta l'intero territorio provinciale e le principali categorie del settore, del quale fanno parte: Filippo Bellosi (Lugo), Luca Bacchini (Lugo), Lorenzo Cavalli (Cotignola), Carlo Calderoni (Bagnacavallo), Augusto De Leo (Faenza), Michele Graziani (Lugo), Lisa Gurini (Brisighella), Michele Mazzanti (Bagnara di Romagna), Angelica Monti (Riolo Terme), Giacomo Musconi (Solarolo), Matteo Pagani (Fusignano), Lorenzo Pezzi (Faenza), Danilo Pini (Solarolo), Roberta Tampieri (Castel Bolognese) e William Zauli (Faenza-Brisighella).

Sforzini ha ringraziato l’assemblea per la fiducia ricevuta e siè detto “pronto a lavorare con spirito di squadra per affrontare e vincere le sfide che minacciano l’agricoltura e quindi il futuro di tanti giovani che curano la terra, per rendere i propri sogni imprenditoriali realtà e creare insieme un mondo migliore”. All'evento sono intervenuti anche il delegato regionale Giovani Impresa Andrea Degli Esposti e il segretario regionale Sergio Tardani. Presenti il direttore di Coldiretti Ravenna Assuero Zampini e il presidente Nicola Dalmonte.

Nei loro interventi hanno ribadito la centralità dei giovani all’interno della visione di Coldiretti e dell’agricoltura italiana e l’importanza di sostenere le nuove generazioni, anche nell'ottica della crescita dell'associazione. La serata si è conclusa con il passaggio di consegne all’interno della segreteria provinciale del movimento tra Andrea Conti e Giorgia Sacchetti, che d’ora in avanti si occuperà delle attività rivolte ai giovani imprenditori.