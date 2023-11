Nuovo contratto per i lavoratori di Marcegaglia, ma è scontro aperto fra i sindacati

Un nuovo contratto per i lavoratori, ma anche una profonda frattura fra le organizzazioni sindacali. Questa è la situazione che si è creata da qualche tempo all'interno dello stabilimento ravennate di Marcegaglia. A riferirlo sono i referenti di Fim-Cisl e Uilm-Uil, mentre nella giornata di giovedì la Fiom-Cgil ha acceso i riflettori su un presunto caso di atteggiamento antisindacale da parte dell'azienda contro alcuni lavoratori che avrebbero partecipato allo sciopero del 18 ottobre.

Il contratto

Cisl e Uil presetano gli accordi previsti dal nuovo contratto aziendale che prevedere "una somma una tantum a copertura del 2023 del valore di 1000 euro", oltre che "un premio di produttività dell’importo di 1.525 euro per ogni anno dal 2024 al 2026, l’importo più alto tra i vari siti del Gruppo Marcegaglia in Italia. Questo valore è stato aumentato di 250 euro rispetto al precedente ed è stato reso disponibile ad un numero maggiore di dipendenti, avendo migliorato gli importi ed anche il meccanismo che lega una parte del premio alla presenza". Nel contratto è stato previsto anche "un aumento del 15% dell’importo del buono pasto al reparto Centro Servizi di circa 230 Euro netti annui e il Premio per chi lavora con turnazione a ciclo continuo - fanno sapere i due sindacati - Il contratto aziendale riconosce, oltre alle parti già contenute nel precedente contratto, anche qualche miglioramento sulla indennità di chiamata notturna per i lavoratori delle manutenzioni e, nel caso che l’azienda chieda al lavoratore di cambiare il turno, questo non sarà penalizzato mantenendo la maggiorazione oraria più elevata e più favorevole". Ci sono poi l'estensione dei congedi per lutto anche per familiari di secondo grado e affini e due giorni di permesso aggiuntivi rispetto ai 10 giorni previsti per legge come congedo di paternità.

La frattura tra i sindacati

Si arriva poi al tema della divisione che si è creata negli ultimi mesi all'interno dell'azienda fra le organizzazioni sindacali, con "lo strappo", come lo definiscono Cisl e Uil, operato da Fiom-Cgil e Usb "che hanno lasciato il tavolo della trattativa il 10 ottobre". Confronto con l'azienda che Cisl e Uil hanno portato avanti e che ha portato i due sindacati a un referendum per chiedere ai dipendenti il “mandato” per sottoscrivere il nuovo contratto. Per cinque giorni, dal 13 al 17 novembre, i dipendenti hanno potuto esprimere il proprio parere. Alla fine avrebbe votato l’85% dei lavoratori, "una partecipazione straordinaria per la storia di questa azienda. Il 62% ha conferito il “mandato” a chiudere il contratto", precisano Cisl e Uil.

"Fiom e Usb hanno sminuito il voto (anonimo e segreto) dei lavoratori definendolo “sondaggio di gradimento”: ma cosa c’è di più democratico del voto dei lavoratori, con una adesione al voto più che qualificata dell’85%? - attaccano i referenti di Cisl e Uil - Forse si pensa alle prossime elezioni di rinnovo della Rsu". Concludono Cisl e Uil: "Dobbiamo quindi chiederci cosa è per Fiom e Usb la democrazia nelle aziende, quando nemmeno un voto così partecipato dai dipendenti viene riconosciuto".