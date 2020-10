Nuovo decreto: le associazioni di categoria incontrano il Prefetto

Le associazioni di categoria del commercio e dell'artigianato della nostra Provincia – Confesercenti, Confcommercio, Cna e Confartigianato – venerdì mattina hanno incontrato, in videoconferenza, il Prefetto Enrico Caterino che ha accolto la richiesta di confronto del mondo delle piccole e medie imprese per rappresentare lo stato di grande difficoltà e disagio che caratterizza in modo drammatico i settori interessati dal dpcm del 24 ottobre.

Le associazioni hanno rappresentato la gravissima crisi economica attraversata da tante piccole e medie imprese, che le espone pericolosamente al rischio di piegarsi a forme di prestiti rilasciati fuori dalla legalità, con il rischio di demolire rapidamente quella tipologia di imprese e imprenditori che hanno sempre costituito la forza e la specificità di questo territorio. L'ultimo provvedimento legislativo contribuisce ad acuire lo stato di tensione crescente nelle categorie, ma da tutti è stato condivisa la necessità di impegnarci assieme, anche con i sindaci del territorio, per difendere la tenuta sociale delle nostre comunità.

Il Prefetto ha caldamente invitato le associazioni a richiamare i nostri associati ad una particolare attenzione nel rispettare le disposizioni previste dal decreto, pur comprendendo la situazione di difficoltà che esse stanno vivendo. In questo senso, in continuità con le modalità adottate fino ad ora, le Forze dell’ordine svolgeranno prioritariamente un ruolo informativo e preventivo. Le associazioni manterranno una costante linea di informazione e contatto con la Prefettura per garantire tutti gli interventi necessari e sono impegnate a redigere un documento unitario da consegnare al Prefetto affinché lo possa inoltrare alla Presidenza del Consiglio.