Nuovo Dpcm, Confartigianato: "Adottate misure indiscriminate. Subito gli indennizzi"

Il Nuovo Dpcm entrato in vigore da lunedì "penalizza duramente ristoranti e bar, le palestre e i centri sportivi, i cinema e i teatri". La scelta di "adottare misure indiscriminate, senza distinguere dalle situazioni realmente a rischio da quelle mantenute sicure dall’impegno degli imprenditori e del loro personale", non piace a Confartigianato della Provincia di Ravenna che, per voce del presidente Riccardo Caroli e del segretario Tiziano Samorè, si appella al Governo per una modifica e per il rispetto della promessa di indennizzi.

"La difesa della salute e della tenuta del sistema sanitario sono naturalmente una priorità. Detto questo le misure adottate dal Governo sono ingiuste nei confronti di chi in questi mesi ha investito importanti risorse economiche per assicurare il rispetto delle procedure di sicurezza - viene evidenziato -. Questo Dpcm è fortemente penalizzante per le categorie già duramente colpite dal primo lockdown. Il Governo doveva ascoltare il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, che chiedeva la chiusura delle serrande alle 23 per i locali pubblici e, per tutte le atre strutture, l’adozione di decisioni prese sulla base dei dati epidemiologici".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"In questi mesi si dovevano organizzare ed eseguire controlli capillari e un maggiore e più serio presidio del territorio per fermare tutte quelle situazioni non in regola o a rischio, lasciando operare le attività in grado di garantire sicurezza nel rispetto dei protocolli - concludono Caroli e Samorè -. Confartigianato della Provincia di Ravenna si appella affinché il Governo mantenga fede all’annuncio di indennizzo delle categorie penalizzate, nei tempi rapidi e non oltre la metà novembre, senza i rallentamenti burocratici che hanno contraddistinto le misure dei mesi scorsi".