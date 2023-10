Obiettivo Esg: favorire la transizione sostenibile delle imprese. Un convegno a Faenza

Favorire la transizione sostenibile delle imprese: è questo uno dei principali obiettivi del Piano di Sostenibilità della BCC ravennate forlivese e imolese. È stato pertanto avviato un progetto di sensibilizzazione e di accompagnamento dedicato alle piccole e medie imprese nella transizione verso logiche ESG, stante anche la crescente rilevanza delle stesse nel processo di concessione del credito.

Il primo step di questo percorso è il convegno che si svolgerà il 25 ottobre 2023 presso il Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza alle ore 17:00, con la partecipazione di:

Emanuela Bacchilega, Consigliere Delegato alla Sostenibilità de LA BCC ravennate forlivese e imolese;

Felicita De Marco, Responsabile Group Sustainability & ESG Strategy del GRUPPO BCC ICCREA;

Matteo Mura, Professore UNIBO e Responsabile del Centro per la Sostenibilità e Cambiamenti Climatici della Bologna Business School;

Gianluca Ceroni, Direttore Generale della BCC ravennate forlivese e imolese.

“L’esigenza di attivare questo tipo di percorso verso la transizione sostenibile dipende da una molteplicità di elementi che incidono in via diretta ed indiretta anche sulle aziende di minori dimensioni – afferma Emanuela Bacchilega –: l’attenzione dei clienti verso prodotti sostenibili, l’esigenza di certificare in termini di sostenibilità tutta la catena del valore, l’obbligo di rendicontazione, sempre più esteso, imposto dalla CSRD Corporate Sustainability Reporting Directive. È necessario che la nostra Banca sia pronta ad affiancare le imprese del territorio che possono contribuire con le loro scelte allo sviluppo sostenibile.”

“Le informazioni e i dati ESG stanno entrando nei processi di erogazione del credito in modo sempre più diffuso. Ci è sembrato quindi opportuno condividere un percorso con le nostre imprese che necessariamente parte dalla formazione sulle tematiche di sostenibilità – afferma il Direttore Generale Gianluca Ceroni –. Il convegno rappresenta il primo passo di questo percorso di accompagnamento. A questo affianchiamo il supporto qualificato dei nostri servizi Corporate e Small Business e la proposizione di una piattaforma di valutazione della sostenibilità delle imprese grazie alla collaborazione con la Capogruppo BCC ICCREA e CRIF.”



Per partecipare occorre prenotare dal sito della Banca www.labcc.it. Per informazioni: welfare@labcc.it