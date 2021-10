Offshore, Franco Nanni viene riconfermato presidente di Roca

Nella mattinata di martedì si è svolta l’assemblea dei soci Roca, l’associazione ravennate degli operatori offshore. È stato esaminata l’attività del 2020 evidenziando soprattutto l’attività svolta dalla associazione per potere sbloccare le attività offshore in Italia. È stato esaminato anche il risultato dell’ultimo Omc che, nonostante la difficile situazione a causa del Covid, ha riscontrato un buon risultato come partecipazione.

Roca ha concentrato l’attività al fine di sbloccare le attività nell’offshore italiano - attualmente le aziende Roca lavorano solo per commesse all’estero- e per sbloccare il PiTESAI, la cui formulazione ha interrotto tutte le attività del settore da due anni.

Alla presidenza dell’associazione è stato riconfermato Franco Nanni. Il Consiglio direttivo per il 2020 e 2021 è così composto: Franco Nanni, presidente; Renzo Righini, vice presidente vicario; Giuliano Resca, vice presidente; consiglieri: Gianni Bambini, Silvio Bartolotti, Enrico Liverani, Roberto Nicolucci, Francesco Pellei, Stefano Silvestroni.