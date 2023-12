Oltre 700 imprese alluvionate hanno già ricevuto il contributo della Camera di Commercio

1.848 le domande depositate, con una richiesta di agevolazioni per oltre 3 milioni di euro, 1536 quelle risultate ammissibili, di cui il 97% presentate da micro e piccole imprese appartenenti per il 60% ai settori del commercio e dell’artigianato, il 20% al settore agricolo e il 10% a quello dei servizi. Aziende che, per la maggior parte, risiedono nei territori più colpiti dall'alluvione: Unione Romagna faentina 658 (di cui a Faenza 416), Unione Bassa Romagna 568 (di cui a Lugo 297), 235 a Ravenna, 42 a Russi, 32 a Cervia e un’impresa localizzata ad Argenta.

Questi i dati più significativi degli esiti del Bando voluto dalla Camera di commercio di Ferrara e Ravenna per dare sollievo - fino a un massimo di 7.000 euro in proporzione al numero di domande presentate - alle imprese danneggiate dall’alluvione dello scorso mese di maggio. Un grande lavoro di squadra che l’Ente di Viale Farini ha portato avanti insieme alle associazioni di categoria e che ha coinvolto le istituzioni locali, il sistema camerale e partner privati.

“Avevamo promesso un ristoro immediato e abbiamo mantenuto la promessa: siamo consapevoli che la misura non risolverà tutte le difficoltà ma volevamo dare un segnale di vicinanza soprattutto a chi continua a lavorare con pazienza e tenacia in un contesto così complicato e mutevole, senza mai abbandonare le speranze e salvaguardando i livelli occupazionali - commenta Giorgio Guberti, presidente della Camera di commercio di Ferrara e Ravenna - Questa è solo la prima tranche, che dà l’avvio all’erogazione dei fondi: le operazioni di pagamento continueranno infatti nei prossimi giorni e tutte le imprese che hanno presentato domanda vedranno accreditarsi, entro Natale, l’indennizzo sul proprio conto corrente, a titolo di contributo di immediato sostegno. Tutto questo non sarebbe stato possibile – ha sottolineato il presidente della Camera di commercio - senza il personale camerale, che, con impegno, competenza e dedizione, ha gettato il cuore oltre l’ostacolo per consentire tale importante risultato”.

Importante la solidarietà del Sistema camerale a sostegno delle imprese alluvionate: 333.333 euro le risorse stanziate dalla Camera di commercio di Roma per il territorio ravennate e ferrarese, mentre Unioncamere italiana ha destinato un plafond di risorse per complessivi 657.455 euro. Sul territorio, inoltre, la Banca di credito cooperativo ravennate, forlivese e imolese ha destinato un fondo di solidarietà di 300.000 euro e non è mancata la convinta adesione degli Enti locali, che hanno fin da subito implementato con risorse proprie il fondo della Camera di commercio: il Comune di Cervia con 100.000 euro, il Comune di Ravenna con 150.000 euro, le Unioni dei Comuni della Bassa Romagna e della Romagna Faentina con ulteriori 150.000 euro ciascuna.

“Ringrazio a gran voce – ha concluso Guberti – tutti coloro che, ancora una volta, hanno riposto fiducia nel lavoro della Camera di commercio affidandoci la gestione di queste importanti risorse. Ai Sindaci, in particolare, è spesso chiesto di lavorare di rammendo, di intervenire come pronto soccorso, di decidere in fretta e senza le risorse sufficienti. Ma è proprio questa conoscenza, questa esperienza, questo contatto diretto con i cittadini, le imprese e con i corpi intermedi che rende la politica vitale e la partecipazione possibile”.