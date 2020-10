L'Omc 2021 si farà: ma la fiera slitta a maggio

Omc 2021 si farà - almeno per il momento. La fiera internazionale dedicata alla filiera dell'oil&gas che si svolge a Ravenna ogni due anni è stata confermata, anche se spostata di un paio di mesi: non si terrà più dal 23 al 25 marzo, come da programma, ma dal 25 al 27 maggio. E tramite una newsletter l'Omc ha già dato il via alle prenotazioni per gli stand in fiera.

"Nel 2021 Omc sarà il primo evento trasversale del settore energetico nella zona del Mediterraneo quindi Europa, Nord Africa e Medio Oriente - spiega la newsletter - Il tema della prossima edizione è “Rethinking energy together, alliances for a sustainable energy future” cioè “ripensare l’energia insieme, attraverso sinergie per un futuro energetico sostenibile"".