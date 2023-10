Omc 2023, confermata la presenza di Autorità Portuale e Camera di Commercio

L’Autorità Portuale di Ravenna e la Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna, saranno presenti alla OMC Med Energy Conference and Exhibition di Ravenna, che si terrà a Ravenna dal 24 al 26 ottobre, riprogrammata dopo il rinvio a causa dell'alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna e il territorio ravennate. La fiera OMC è giunta quest'anno alla sua trentesima edizione.

Dal 24 al 26 ottobre si daranno nuovamente appuntamento al Pala De Andrè operatori del settore, stakeholder e istituzioni nazionali e internazionali per discutere e confrontarsi sui temi della sostenibilità e dell’utilizzo di fonti di energia pulita, ma anche per una industria petrolifera e del gas che vuole investire in innovazione per guidare la transizione verso un mix energetico a basse emissioni di carbonio.

L’Autorità Portuale e la Camera di commercio saranno ancora una volta insieme al Padiglione 5, con uno stnad dove operatori del Porto e aziende iscritte alla Camera di Commercio, avranno occasione di presentare, alla platea internazionale che OMC richiama, i servizi e le tecnologie d’avanguardia che il territorio è in grado di mettere a disposizione per affrontare al meglio le sfide con le quali il mercato dell’energia si sta confrontando: transizione e sicurezza energetica, competitività e sostenibilità ambientale. Nell'ambito delle attività legate alla partecipazione a questa manifestazione, l’Autorità Portuale di Ravenna ha organizzato una dimostrazione della piattaforma software realizzata grazie al progetto UE Passport.