Omc collabora con l'associazione italiana supporto professionisti energia

Omc-Med Energy Conference ha firmato un memorandum d’intesa con AI-Spe, Associazione Italiana Supporto Professionisti Energia, che opera da “Italian Section” della Spe International, un'organizzazione professionale senza scopo di lucro la cui missione è quella di raccogliere, diffondere e scambiare conoscenze tecniche riguardanti l’energia e la transizione energetica, nonché promuovere l’uso sostenibile delle risorse naturali e la tutela dell’ambiente.

In particolare, la collaborazione è finalizzata alla realizzazione di alcune attività Specifiche. Innanzitutto, la presenza di un rappresentante di AI-Spe nel program committee, per garantire la massima partecipazione delle discipline seguite dall’Associazione. Quindi, alcuni momenti divulgativi e comunicativi, come la predisposizione di un bollettino Spe dedicato all’Omc, e l’organizzazione di appositi webinar dedicati alla transizione energetica, anche nei mesi successivi all’evento ravennate. Inoltre, all’interno di Omc 2021, Spe organizzerà un hackathon, evento pubblico volto alla condivisione di idee e soluzioni per lo sviluppo tecnologico con i giovani. Infine, Omc diventerà partner di Spe per il “Gustavo Sclocchi Thesis Award”, che da più di 25 anni premia i migliori lavori di tesi nel campo dell’energia.