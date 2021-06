Omc lancia un seminario sull'energia pulita e conveniente per un mondo sostenibile

Sarà un’occasione per dibattere dello scenario di lungo termine e della roadmap energetica al 2050, necessaria per garantire un percorso di transizione verso obiettivi di decarbonizzazione e crescita futuri

Omc-Med Energy Conference promuove il confronto nel mondo dell’università italiana sui temi della transizione energetica. Grazie al webinar dal titolo 'Clean and Affordable Energy for a Sustainable World' in programma il 17 giugno dalle 15 alle 16.30, si confronteranno Francesca Verga del Politecnico di Torino, Stefano Campanari del Politecnico di Milano e Andrea Contin dell’Università di Bologna-Campus di Ravenna. A coordinare gli interventi e a stimolare il dibattito Monica Spada, presidente di Omc Med Energy Conference, ed Edoardo Dellarole, presidente del Program committee di Omc.

Sarà un’occasione per dibattere dello scenario di lungo termine e della roadmap energetica al 2050, necessaria per garantire un percorso di transizione verso obiettivi di decarbonizzazione e crescita futuri. Questo dibattito, rivolto agli studenti universitari e ai giovani, sarà un modo per coinvolgere le nuove generazioni nella discussione sulle soluzioni possibili di lungo termine e sulla consapevolezza climatica alla base del nostro nuovo modello di sviluppo.

L’evento lancerà ufficialmente il secondo appuntamento dell’innovation room dell’edizione Omc 2021 a Ravenna, l’hackathon 2030, una competition riservata a studenti e ricercatori tra i 20 ed i 30 anni che si sfideranno su idee e soluzioni per traguardare gli SDGs 2030. Un appuntamento dedicato ai giovani, organizzato con SPE e il supporto Accenture. Proprio Paolo Carnevale, Chairman Spe Italian Section, presenterà l’iniziativa dell’hackathon in chiusura del webinar del 17 giugno. Per Accenture interverrà Fausto Torri, Managing Director Energy Industry. E’ necessaria la registrazione anticipata sul sito di Omc.

“Ringrazio i due Politecnici e il Campus ravennate dell’Alma Mater per la disponibilità dimostrata, in linea con l’impegno che già da tempo portano avanti per la transizione energetica e la diffusione dei saperi . commenta Spada - L’edizione 2021 di Omc-Med Energy Conference ha l’ambizione di essere il punto di incontro del vasto dibattito sugli obiettivi carbon free. Con una particolare attenzione ai giovani ai quali dedichiamo anche l’Innovation Room e una Call for Ideas, che coinvolgeranno università, istituti di ricerca, aziende e investitori per cogliere il potenziale di nuove idee da trasformare in progetti per l’industria che rispondano al bisogno di produrre energia sostenibile”.