Ortofrutticola del Mugello verso la chiusura: sindaco in piazza con i lavoratori per protestare

Il sindaco di Brisighella Massimiliano Pederzoli annuncia la sua adesione alla manifestazione di sabato mattina a sostegno del presidio permanente davanti allo stabilimento ‘Ortofrutticola del Mugello’, di cui è stata annunciata unilateralmente la chiusura da parte della proprietà che vorrebbe trasferire la linea produttiva nel bergamasco in quanto "non sarebbe in grado di sostenere gli investimenti necessari ad ammodernare lo stabilimento di Marradi".

"Considero importante evitare la delocalizzazione e la chiusura di questa azienda - spiega il sindaco - l’impianto risulta offre opportunità di lavoro non solo per i residenti di Marradi, ma anche per i territori limitrofi, Brisighella compresa; infatti la chiusura comporterebbe la perdita di posti di lavoro sia fisso che stagionale a diverse famiglie brisighellesi e non da meno disagi per i produttori locali. Negli scorsi mesi ho inviato una lettera indirizzata alla Regione, Provincia e Unione della Romagna Faentina chiedendo l’impegno per trovare le soluzioni necessarie a impedire la completa e definitiva chiusura dello stabilimento, così evitando le gravi ripercussioni economiche e occupazionali sui territori".