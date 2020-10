Osteria Tre Sei Cinque a Cervia, a tavola tra mare e terra

Nel centro della movida cervese, a Borgo Marina, Osteria Tre Sei Cinque accoglie i clienti con una filosofia tutta sua: valorizzare il tempo passato dall'accoglienza e per tutta la permanenza per sentirsi come a casa.

Centro dell'offerta culinaria è il pesce fresco secondo il pescato del giorno, ma non mancano anche varie proposte di carne, per stare a tavola tra mare e terra.

Osteria Tre Sei Cinque si trova in Viale Volturno, 2 a Cervia.