Pari opportunità, Ravenna Farmacie ottiene la certificazione della parità di genere

Ravenna Farmacie, che gestisce 17 Farmacie Comunali nel territorio ravennate, ha ottenuto la certificazione della Parità di Genere (Uni/Pdr 125:2022). Un riconoscimento ottenuto grazie alla presenza di misure efficaci per garantire la parità di genere all’interno del contesto lavorativo. Ravenna Farmacie conferma così alti standard di attenzione nei confronti delle e dei dipendenti e si impegna ad armonizzare i tempi di vita-lavoro di ognuno di loro, mantenendo una corretta gestione del proprio business ed abbracciando i principi dell’inclusione, nonché contrastando ogni forma di discriminazione e disparità di trattamento (in sede di assunzione, retribuzione, nell’accesso alla formazione e nella promozione di carriera).

Soddisfatta Bruna Baldassarri, presidente di Ravenna Farmacie: “La nostra azienda, da sempre occupata in maggioranza da dipendenti donne, ha ottenuto un riconoscimento delle buone pratiche interne rispetto all’attenzione alle tematiche di parità di genere. Durante il percorso per l’ottenimento della certificazione, abbiamo costituito un Comitato delle Pari Opportunità con rappresentanza equilibrata, che monitora la conformità e la corretta applicazione degli strumenti sul tema; abbiamo stanziato un budget per lo sviluppo di attività legate alla parità di genere; e nominato il Referente per le segnalazioni di molestie e mobbing. Crediamo che questa sia la strada giusta per migliorarsi, unendo comportamenti eticamente corretti nella gestione dell’Organizzazione ed offrendo ottimi servizi e prodotti ai nostri cittadini e clienti: e speriamo di essere di esempio per altre società del nostro settore, prevalentemente ad occupazione femminile”.