Parte l'Omc verso una 'giusta transizione', il sindaco: "Senza democrazia e pace in Europa non può esserci crescita economica"

Una “giusta transizione”. Questo il core dell’edizione 2023 di Omc Med Energy Conference, la manifestazione dedicata all’energia che ha inaugurato questa mattina e che si terrà a Ravenna fino a giovedì 26 ottobre, che riunirà attorno a confronti e dibattiti operatori del settore energetico, stakeholder e istituzioni italiane e internazionali. Una tre giorni che conferma, anche per questa edizione, Omc Med Energy Conference spazio e occasione di dialogo sui temi della transizione energetica, delle strategie di decarbonizzazione e della sicurezza energetica, trasformando Ravenna nel principale hub di dibattito sull’energia del Mediterraneo, punto di incontro tra Nord e Sud del mondo. Dove costruire soluzioni concrete e creare nuovi modelli di business che puntino alla transizione energetica e assicurino la sicurezza energetica, la competitività e la sostenibilità.

Tra le presenze istituzionali italiane ed europee: Gilberto Pichetto Fratin (Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica); Antonio Tajani (Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale), Kadri Simson (Commissaria europea per l’Energia), Vannia Gava (Viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), Galeazzo Bignami (Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti). Insieme ai ministri del Mediterraneo: Tarek El Molla (Ministro del Petrolio e delle Risorse Minerarie dell’Egitto), Mohamed Arkab (Ministro dell’Energia e delle Miniere dell’Algeria), George Papanastasiou (Ministro dell’Energia, del Commercio e dell’Industria di Cipro), Walid Fayad (Ministro dell’Energia e dell’Acqua del Libano).

Tra le aziende presenti: Claudio Descalzi (CEO Eni), Rachid Hachichi (CEO Sonatrach), Giuseppe Ricci (COO Energy Evolution, Eni), Giulia Costagli (Responsabile Technology Governance, Ferrovie dello Stato), Stefano Ballista (CEO, Eni Sustainable Mobility), Filippo Abbà (COO Technology e Innovation, Saipem), Bernardo Attolico (Chief Business Officer, SACE).

Il ministro Pichetto Fratin, a margine dell'Omc, ha incontrato il ministro Papanastasiou. I due hanno parlato delle potenzialità di collaborazione, di progetti infrastrutturali e del contributo che può venire nel campo della sicurezza energetica e della diversificazione dagli operatori interessati alle opportunità di sviluppo del settore anche con l'obiettivo di rafforzare il ruolo di hub dell'Italia nella regione mediterranea. "L'Italia guarda con attenzione a quest\'area, soprattutto in questa delicata fase geopolitica, durante la quale tutte le opportunità vanno valutate al fine di garantire la sicurezza energetica dell\'Italia e dell'Europa", ha detto Pichetto Fratin.

Il discorso del sindaco

Il sindaco Michele de Pascale, nel suo discorso di apertura, ha lanciato un nuovo segnale al governo in merito al tema alluvione: "Non siamo nel posto giusto per affrontare l’argomento, ma il nostro territorio sta ancora combattendo una significativa battaglia affinché le famiglie e le imprese ottengano un giusto compenso e affinché tutto il necessario funzioni per rendere più sicuro il nostro territorio. Nel frattempo non possiamo che essere profondamente grati a tutte le persone che sono state incredibilmente generose verso il nostro territorio, molti di loro sono qui all'Omc; anche grazie al loro aiuto la nostra raccolta fondi ha raccolto più di 8 milioni di euro. Questo ci ha permesso di fornire sostegno ai cittadini e alle comunità colpite dalle alluvioni, in attesa di risposte da parte del governo italiano".

Poi il sindaco ha illustrato i progetti della città sul tema energia: "Ravenna è stata anche una capitale europea dell’energia per settant’anni e rappresenta uno dei più grandi esempi di come cultura e natura possono convivere in modo sano con l'industria, creando una prosperità diffusa - ha detto de Pascale - In questi anni abbiamo sviluppato politiche industriali per la nostra crescita nei settori delle operazioni portuali, dell’economia circolare, della chimica e dell'energia. Inoltre il porto di Ravenna è uno dei più importanti porti marittimi del Mar Adriatico, è annoverato tra gli 83 europei “core ports” ed è una piattaforma logistica altamente specializzata. Inoltre abbiamo dato vita con l'Università di Bologna ad un sistema virtuoso nel campo della formazione e della ricerca dell'economia marittima, offshore, navigazione, trasporti, logistica, diritto e ambiente. Non appena l’Italia ha dovuto affrontare la crisi energetica, è stato ovvio ricominciare da qui. E proprio da Ravenna è partita la proposta di quattro azioni strategiche per un nuovo piano energetico nazionale: il rilancio della produzione nazionale di gas nel Mare Adriatico; l'installazione di una Fsru (Floating Storage and Regasification Units, ndr) al largo di Ravenna; la realizzazione di un parco eolico offshore da almeno 600 megavolt con annesso impianto fotovoltaico galleggiante e produzione di idrogeno verde grazie al progetto Agnes; la realizzazione di un sistema Ccus. Queste quattro azioni di sistema si sostengono a vicenda, salvaguardando economia, sicurezza e transizione ecologica, offrendo soluzioni coerenti con la neutralità tecnologica richiesta dal nuovo accordo verde. Sfortunatamente, questi progetti sono costantemente confrontati con le incertezze della politica nazionale e con estenuanti processi burocratici. Non ci è stato concesso di autorizzare il parco eolico offshore con le stesse procedure rapide come quelli per Fsru, come abbiamo più volte richiesto al governo, che sta ancora lottando contro le catene burocratiche; per quanto riguarda il Ccus si attende ancora il nulla osta regolamento del governo italiano".

Infine, de Pascale ha parlato anche della guerra: "Ma c’è molto di più, soprattutto nel tragico periodo bellico in cui ci troviamo vivendo - ha proseguito il primo cittadino - l’energia è strettamente legata alla speranza di libertà, democrazia e pace dell’Europa e di tutti i paesi affacciato sul Mediterraneo. L’alto costo dell’energia provoca crisi economiche, povertà e deindustrializzazione; rapporti esclusivi con un solo fornitore o un solo acquirente, o l’utilizzo di una sola tecnologia per produrre l’energia rende i paesi subordinati gli uni agli altri; calamità causate dai cambiamenti climatici distruggono territori, provocando paure e mettendo in difficoltà interi settori economici. Tutti questi aspetti rendono i paesi deboli e non gli permettono di esercitare pienamente la propria libertà. La nostra cultura millenaria ci insegna che, alla lunga, non può esserci sviluppo economico senza crescita di diritti umani, libertà, democrazia e pace. Il nostro tempo ce lo dimostra: senza uno sviluppo economico e diffusione della ricchezza, dei diritti umani, della libertà, della democrazia e pace si entra in crisi e si rischia di tornare indietro. È solo un illusione pensare di poter sostenere la crescita economica senza prendersi cura della libertà delle persone, nonché perseguire valori democratici senza preoccuparsi di migliorare la qualità materiale della vita nelle comunità. E quell'energia è una delle chiavi più importanti. Questa è l'unica strada possibile che dobbiamo percorrere con sempre maggiore fermezza, e questo deve essere chiaro a tutti i nostri partner".

Eni sulla guerra in Israele: "Nessun impatto sul prezzo del gas"

Le tensioni in Medio Oriente non cambiano i progetti e la cooperazione di Eni con l'Algeria. Lo ha sottolineato l'amministratore delegato Claudio Descalzi a margine dell'Omc di Ravenna. Lo riporta l'Agi. "Non cambia assolutamente niente. Appena è scoppiata la guerra in Israele sono andato subito in Algeria a parlare con il ministro e con il nuovo capo di Sonatrach. Non cambia assolutamente niente, abbiamo fatto una rivisitazione dei progetti. Noi non facciamo solo gas, come ha ricordato il ministro, ma stiamo sviluppando nuove tecnologie e anche la possibilità di sviluppare elettricità da trasportare attraverso elettrodotti in Europa. Quindi abbiamo passato in rassegna un po' tutte queste attività, non ultima la cattura della CO2 e un grosso sforzo che l'Algeria sta facendo e noi insieme a loro per il monitoraggio satellitare delle fuggitive di metano per localizzarle, quantificarle e ridurle cosa che l'Algeria sta facendo con grande successo. Noi lo stiamo facendo in Egitto, in Libia, in tutti i paesi in cui lavoriamo", ha spiegato l'ad di Eni. Anche sul Libano, ha proseguito Descalzi, "non ci sono impatti, abbiamo finito un pozzo, si stanno facendo ancora le valutazioni. Non siamo operatori, l'operatore è Total, ci sono altri blocchi, le analisi continuano e devono esserci concrete evidenze tecniche positive per continuare".

La guerra tra Israele e Hamas sul fronte delle forniture energetiche non sta portando "impatti, ci sono stati impatti sul prezzo del gas, non tanto sul prezzo del petrolio che rimane alto, ma sul prezzo del gas sicuramente si' visto che siam passati da meno di 38 euro/Mwh a circa 50 euro/Mwh. C'e' stato un salto". Lo ha detto l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi interpellato sugli effetti sui prezzi dell'energia causati dalle tensioni in Medio Oriente. Parlando a margine dell'Omc di Ravenna, il top manager Eni ha sottolineato che "per il momento non c'e' nulla di preoccupante sul versante 'gas supply', anche perchè in quelle aree a parte il giacimento di Tamar che è stato fermato dalle autorità israeliane in modo precauzionale, non ci sono grossi impatti sulla acquisizione di gas. Probabilmente i mercati pensano che questo possa portare a ulteriori tensioni, io spero di no. Sui volumi non c'e' problema, per i prezzi", invece, le problematiche geopolitiche unite "al freddo invernale in arrivo porta tensioni a chi non ha gas proprio come l'Europa, su questo c'e' un po' di preoccupazione".