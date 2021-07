Partono i saldi estivi, via allo shopping scontato: "Una boccata d'ossigeno per i negozianti"

"Le persone possono approfittare dei saldi per concludere acquisti rimandati e per l'economia del piccolo commercio rappresentano una boccata d'ossigeno"

La data di inizio saldi estivi 2021 per l’Emilia-Romagna, è fissata per sabato 3 luglio. Non potranno essere effettuate vendite promozionali nei 30 giorni antecedenti la data di inizio saldi, quindi a partire dal 3 giugno, relativamente ai seguenti articoli: abbigliamento, calzature, biancheria intima, accessori di abbigliamento, pelletteria e tessuti per abbigliamento e arredamento.

I saldi possono proseguire per un periodo massimo di 60 giorni; non esiste obbligo di comunicazione preventiva al Comune di competenza, ma, come sempre, i capi dovranno riportare indicazione del loro prezzo iniziale, prezzo finale e percentuale di sconto; la merce non in saldo dovrà essere tenuta separata dall’altra, con indicazione “merce non in saldo”.

“I saldi rappresentano un’ottima opportunità per i clienti di fare shopping a prezzi molto vantaggiosi - commenta Mauro Tagiuri, presidente Confesercenti Ravenna e imprenditore nel settore dell'abbigliamento - Il commercio di vicinato e in generale i piccoli punti vendita offrono assortimento di qualità e una cura nell'esperienza di acquisto che diventa sempre più incisiva rispetto alle scelte fatte da schermo, sul web. Le persone possono approfittare dei saldi per concludere acquisti rimandati e per l'economia del piccolo commercio rappresentano una boccata d'ossigeno. La bella stagione permette di vivere l'esperienza degli acquisti come un evento piacevole, da fare insieme alle famiglia e alle amicizie: finalmente l'estate ci regala momenti di condivisione e lo shopping è uno di questi. E' vero, però, come tutta la filiera della moda necessiti di un intervento governativo, poiché la pandemia non ha fatto che amplificare i problemi già esistenti in tutto il settore, dalla produzione alla vendita al dettaglio: occorre davvero un sostegno concreto che chiediamo da tempo".