Passaggio di consegne nei giovani commercialisti: il nuovo presidente è Francesco Stringa

Giovedì 24 settembre si è tenuta l’ assemblea dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ravenna che, oltre all’approvazione del rendiconto relativo al 2019, ha visto il passaggio di testimone al vertice. A seguito delle dimissioni di Gianpiero De Martinis, il Consiglio Direttivo ha cooptato Francesco Stringa quale nuovo Presidente dei giovani. Dimissioni dovute alle prossime elezioni del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti, dove De Martinis sarà candidato nella lista "Valore alla Professione", capitanata dal Dott. Vincenzo Morelli. "Ringrazio Gianpiero per l'impegno profuso in questi anni a favore dei nostri associati. Lavoro che auspichiamo di portare avanti sviluppando al meglio la formazione dei giovani professionisti e per tale motivo abbiamo già in campo, nei prossimi mesi, importanti incontri formativi sull'abuso del diritto, sulla normativa antiriciclaggio nonché la terza edizione del corso di revisione", così il designato presidente Francesco Stringa.