Pausa pranzo 'fit': l'azienda apre una palestra per il benessere dei propri dipendenti

Tozzi Green spa, uno dei principali operatori italiani nel settore delle energie rinnovabili e fra i principali player mondiali nell’elettrificazione rurale, nella sua sede di Mezzano ha avviato una collaborazione con l’associazione Dojo Gharbi. Dal mese scorso, infatti, in sede è stato allestito uno spazio adibito a palestra e riservato esclusivamente ai dipendenti, che possono sfruttare la pausa pranzo per un momento dedicato alla cura del benessere fisico e mentale.

La concretizzazione di un’idea che era nell’aria da qualche tempo è stata possibile grazie alla determinazione del Ceo Andrea Tozzi e di Karim Gharbi, ex atleta agonista di judo ed oggi presidente dell’associazione Dojo Gharbi. Ogni risorsa effettua esercizi a corpo libero personalizzati e finalizzati ai propri obiettivi di benessere, da cui la denominazione registrata di Fsa (Fitness Soggettivo Assistito).

Si tratta di un metodo già collaudato all’interno delle due palestre di via Monte Sabotino 20 e via Mario Pasi 30/A, ideato dal Karim Gharbi e suo nonno Corrado, che ha pensato di portare il corso “Fsa”, completo di attrezzi, a domicilio. Al momento l’appuntamento con i trainer del Dojo Gharbi è di tre volte a settimana, ma, visto il gradimento dell’iniziativa, in futuro potrebbe aumentare.

Karim Gharbi ha dichiarato: “Devo ringraziare Andrea Tozzi per aver accettato di dare forma alla mia proposta e i suoi collaboratori per l’ottima risposta ottenuta in queste prime settimane di esercizi. Portare il benessere fisico in azienda è un aspetto che riteniamo importante poiché muoversi e farlo correttamente porta sicuramente benefici fisici, mentali e in termini di conciliazione dei tempi vita-lavoro. Ci piacerebbe insomma che l’esperienza in Tozzi Green fosse la prima di una lunga serie”.