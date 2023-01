Peste suina, in arrivo un milione di euro per interventi di sicurezza negli allevamenti

“Bene la decisione della Regione Emilia Romagna che ha stanziato un milione di euro per interventi di biosicurezza per gli allevamenti suini al fine di metterli in sicurezza dai contagi da 'peste suina africana”. Questo il commento di Coldiretti Ravenna a seguito della delibera approvata dalla Giunta Regionale che prevede l'erogazione di incentivi a fronte di investimenti in sistemi di biosicurezza ed antintrusione (recinzioni) degli stabilimenti di suini domestici (stabulati) nei confronti dei cinghiali, principali vettori della peste suina. Gli interventi finanziabili, sotto forma di contributi in conto capitale pari all'80% della spesa ammissibile, sono:



- Spese per acquisto e messa in opera di recinzioni anti-intrusione perimetrale esterna all’area di allevamento aventi le caratteristiche indicate nel bando visionabile qui->https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/bandi/bandi-2022/interventi-di-biosicurezza-atti-a-prevenire-la-peste-suina-africana

- Spese di progettazione e consulenze tecniche connesse all’investimento nella misura massima del 10% dell’investimento

- Spese per adeguamento e/o completamento delle recinzioni perimetrali già esistenti per renderle adeguate agli attuali standard di biosicurezza.



La spesa per tali investimenti deve essere compresa tra un minimo di 2mila euro ed un massimo di 30mila. LE DOMANDE POSSONO ESSERE PRESENTATE, tramite il CAA COLDIRETTI, entro le 13 del 20 febbraio 2023.