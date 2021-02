Piace il parco eolico in mare: 'Bene il progetto, ma non dimentichiamo l'oil & gas'

Il progetto del nuovo hub dedicato alle fonti d'energia rinnovabili al largo della costa di Ravenna, presentato giovedì al Palazzo dei Congressi, sta suscitando diverse reazioni nel ravennate. "La prospettiva di Ravenna capitale italiana dell'energia e delle imprese più innovative si nutre, ormai quotidianamente, di novità eccellenti e progetti straordinari e coraggiosi - afferma Giannantonio Mingozzi presidente del Terminal Container -. Essi contribuiscono anche alla crescita della movimentazione portuale ed a valorizzare la capacità innovativa della nostra imprenditoria e la sua affermazione in Europa e nel mondo. Da imprese come Rosetti, PIR per il GNL, Righini e oggi Agnes e Qint'x sull'eolico, per citarne solo alcune, compongono una rete formidabile di ricerca e di gare vinte, sostenute anche dai corsi universitari ravennati (uno dei quali attivo sull'oil&gas), ai progetti dell'Autorità Portuale e SAPIR per un sistema di smistamento vagoni alimentato all'idrogeno, Ravenna contribuisce così a quel processo di transizione auspicato dal Governo Draghi, ma non può demordere sul rinnovo delle concessioni in materia estrattiva e sull'importanza di gas e metano come risorsa pulita che ci fornisce l'Adriatico".

"La vera transizione 'verde' - continua Mingozzi - e la stessa decarbonizzazione si basano anche sulla necessità di non disperdere o depauperare le risorse propriamente italiane, prima che ci vengano sottratte del tutto dai Paesi dell'altra sponda, e mi fa piacere che il riferimento all'Europa dell'energia del nuovo Ministero sia un passo avanti verso quei Paesi molto impegnati sul processo di transizione ma che non hanno mai rinunciato ad una goccia delle risorse fornite dai loro mari e dalle estrazioni. E' questa la strada che dobbiamo riprendere anche a Ravenna, senza veti per le imprese e per la ricerca. C02, idrogeno, solare, eolico garantiscono ormai innovazione e infrastrutture moderne, e concordo con il presidente Patuelli, conclude Mingozzi, quando considera l'Unione Europea la sede più idonea a favorire una politica energetica che unisca le convenienze e la propria capacità contrattuale invece di assistere a deleteri egoismi tra gli Stati membri".

La Uil: "Un'opportunità da non perdere"

L'hub energetico di fronte alla costa di Ravenna convince anche la Uil. "Il progetto 'Agnes' di Saipem e Qint’x rappresenta per la Uil di Ravenna una opportunità da non perdere per la nostra città e per tutto il territorio ravennate - dichiara il Segretario Generale Carlo Sama -. Il progetto offshore che comprende 65 pale eoliche posizionate oltre le 12 miglia oltre a fotovoltaico galleggiante e produzione di idrogeno, può rappresentare la svolta definitiva verso una transizione energetica ed ecologica dove le fonti rinnovabili passano dalla carta a progetti effettivamente cantierabili".

"Quello della Uil è un sostegno deciso, 'senza se e senza ma' come ben rappresentato anche dal Sindaco di Ravenna Michele de Pascale nelle proprie dichiarazioni di questi giorni. Nel frattempo però questa prospettiva, che speriamo possa diventare certezza nel più breve tempo possibile, non può sostituire ma si deve integrare con l’estrazione del gas naturale e la salvaguardia del settore Oil&Gas pesantemente penalizzato dalle incertezze normative. Riteniamo - conclude il segretario del sindacato - che il nostro territorio abbia le capacità, le competenze e il know-how che ci serve a costruire il futuro green dell’approvvigionamento energetico e che possa garantire importanti investimenti, anche esteri, nel nostro Paese".