Un pieno di energia in 30 minuti: l'azienda romagnola lancia la colonna di ricarica veloce per auto elettriche

Iperion 120 è una colonnina fast charger da 120 Kw che consentirà alle auto di fare un pieno di energia in 30 minuti. La produce l’azienda BorgWarner Systems di Santa Maria in Fabriago a Lugo che nei giorni scorsi è stata visitata dall’assessora all’Ambiente Maria Pia Galletti e dall’assessore alle Attività Produttive Luciano Tarozzi. I due assessori hanno avuto un incontro con l’amministratore delegato, ing. Fabio Lupano, che ha spiegato e presentato il nuovo impianto che ha richiesto un tempo di progettazione di circa 3 anni. La colonnina è stata interamente progettata dagli ingegneri e dai tecnici della sede di Lugo e favorirà la diffusione della propulsione elettrica andando a incidere su uno dei temi più sentiti in questo tipo di alimentazione: i tempi di ricarica. Lo stabilimento di Lugo della multinazionale di Detroit occupa circa 200 addetti e nel 2022 punta a superare i 60 milioni di euro di fatturato.

“Una visita di grande interesse che ci restituisce anche l’orgoglio di un’elevata qualità di progettazione per la mobilità elettrica nel nostro territorio – sottolineano gli assessori Galletti e Tarozzi -. Si va quindi nella direzione della tutela dell'ambiente con la diminuzione dell'inquinamento atmosferico, e nella direzione di nuove scelte energetiche vantaggiose anche dal punto di vista economico. Un esempio assolutamente virtuoso”.