Porto, Ravenna si conferma scalo leader nonostante la pandemia: "Oltre 10 milioni di tonnellate di merce nel 2021"

"L’economia del mare in Emilia-Romagna produce 3,4 miliardi di euro di valore aggiunto pari al 7% del totale nazionale. L’import export marittimo traina l’economia della regione: oltre 26 miliardi di euro pari al 37% del totale interscambio di cui 9 miliardi in import e 17,1 miliardi in export. Una filiera importante e strategica: in Emilia-Romagna sono presenti oltre 10.400 imprese attive nella logistica e nella portualità, pari al 9,6% delle imprese logistiche nazionali, che occupano circa 91 mila persone". Sono questi i numeri forniti dal workshop 'I nuovi scenari del Mediterraneo', organizzato dall’Autorità del Sistema portuale dell’Adriatico centro-settentrionale insieme alla direzione regionale Emilia-Romagna e Marche di Intesa Sanpaolo per cogliere le nuove opportunità che provengono dalle risorse del PNRR.

Un incontro dal quale emerge l'importante ruolo di Ravenna che "si conferma lo scalo leader in Italia per le rinfuse solide con 9,4 milioni di tonnellate". Una filera importante, quella del porto, che ha saputo anche reagire alla pandemia: il periodo gennaio?maggio 2021 ha visto una movimentazione complessiva pari a quasi 10,6 milioni di tonnellate, con un rimbalzo del 18,7% (oltre 1,6 milioni di tonnellate in più) rispetto allo stesso periodo del 2020, ed il progressivo avvicinamento ai volumi del 2019 ante pandemia.

Dal workshop, al quale hanno partecipato fra gli altri il sindaco di Ravenna Michele De Pascale e il presidente dell'Autorità Portuale Daniele Rossi, emergono anche alcune necessità per il porto del futuro: "Digitalizzazione, sostenibilità, zone logistiche semplificate e investimenti infrastrutturali fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR che prevede 3,8 miliardi di euro per il sistema portuale italiano".