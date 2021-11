Porto, l'assessora Randi in visita alle sedi di Sapir e Tcr per uno sguardo a progetti e prospettive di sviluppo

L'assessora con delega al porto Annagiulia Randi ha fatto visita giovedì mattina al Gruppo Sapir e al Terminal Container Ravenna incontrando, nelle rispettive sedi, presidenti e dirigenti. "Ci ha fatto piacere - affermano Riccardo Sabadini, presidente di Sapir e Giannantonio Mingozzi, presidente di TCR (società partecipata da Sapir e Contship) - che ad avvio di mandato l'assessora Randi abbia voluto incontrarci per una disamina complessiva delle principali problematiche che Comune e imprenditoria portuale affrontano quotidianamente e nell'imminenza delle grandi opere che incrementeranno competitività e servizi del nostro scalo".

Sabadini e Mingozzi, unitamente a Mauro Pepoli, amministratore delegato del gruppo Sapir, e Milena Fico direttore di TCR, hanno sottolineato come la ripresa in atto della movimentazione e dei traffici costituisca un elemento positivo per tutta l'economia ravennate e dell'intera Emilia-Romagna e motiva il sostegno di Comune, Regione e Governo per i nuovi investimenti ed ogni miglioramento infrastrutturale. Annagiulia Randi, ringraziando per l'accoglienza e il contributo di conoscenze ricevuto, ha apprezzato progetti e prospettive di sviluppo e di nuovi investimenti di Sapir e Tcr assicurando, nel merito, il massimo di impegno della nuova Giunta per raggiungere i nuovi e straordinari traguardi per il nostro porto e per i ravennati tutti.