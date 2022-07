Pos obbligatorio, la banca offre un nuovo servizio per gli imprenditori associati

La Cassa di Ravenna Spa, Confcommercio Ravenna e Confesercenti Ravenna, alla luce delle nuove disposizioni normative che prevedono sanzioni a carico di chi non consentirà ai propri Clienti di utilizzare il pos per i pagamenti, hanno sottoscritto una convenzione che prevede particolari agevolazioni per tutti gli associati che attiveranno un pos mobile. L’iniziativa denominata "Pos#Tiamo" prevede l’installazione di un pos mobile piccolo, versatile e facilmente abbinabile ad ogni smartphone e tablet. Le condizioni prevedono l’azzeramento del canone mensile, 25 euro una tantum per l’installazione e commissioni limitate per semplificare la riscossione dei pagamenti da parte di tutti gli operatori economici e ridurne i costi.