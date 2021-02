Pratiche edilizie e urbanistiche: pagamenti solo sul portale telematico

Da lunedì 15 febbraio, in funzione del graduale passaggio a una completa digitalizzazione dei servizi delle pubbliche amministrazioni e delle normative che ne impongono l’adozione, il Comune di Ravenna per tutte le pratiche edilizie e urbanistiche attiverà il pagamento dei relativi importi tramite PagoPA.

Pertanto qualunque versamento relativo a tutti i procedimenti edilizi, (quali i diritti di segreteria, contributo di costruzione, oblazioni, sanzioni, indennità risarcitorie, monetizzazione di standard, diritti per accesso agli atti, fotocopie ecc.), sarà possibile esclusivamente tramite l’accesso al portale telematico https://portale-ravenna.entranext.it utilizzando PagoPA. Non sarà più possibile effettuare versamenti (tramite bonifici) e altre modalità attualmente in corso. Per ulteriori e maggiori informazioni si possono chiamare i numeri 0544.482329 o 0544.482319.