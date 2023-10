Prefettura e Camera di Commercio unite per la legalità e la trasparenza delle imprese

“Grazie per il suo quotidiano impegno nel perseguire l’interesse generale della comunità ravennate, a garanzia dei diritti fondamentali e della pari dignità sociale, condizioni imprescindibili per preservare la coesione sociale”. Con queste parole il presidente della Camera di commercio di Ferrara e Ravenna, Giorgio Guberti, si è rivolto al Prefetto di Ravenna, Castrese De Rosa, a margine delle celebrazioni del settantesimo anniversario di Omc, che si chiude oggi a Ravenna.

“Ho rinnovato, ancora una volta, al Prefetto De Rosa – ha proseguito Guberti - l’apprezzamento e la riconoscenza della Camera di commercio e del sistema delle imprese tutto per la intelligente ed efficace azione dispiegata, in particolare, di fronte alle avversità alluvionali degli ultimi mesi. La lotta alle inefficienze e alle disfunzioni va portata avanti con determinazione, anche attraverso interventi di innovazione organizzativa, gestionale e tecnologica che consentano di razionalizzare e semplificare l'azione pubblica, di facilitare l'accesso ai servizi misurandone la qualità effettiva, e di valorizzare le professionalità e le competenze. E il Prefetto De Rosa – ha concluso il presidente della Camera di commercio – ha rappresentato e rappresenta sul territorio un insostituibile punto di equilibrio tra istanze e interessi diversi, con un'assidua azione di raccordo e di mediazione tra istituzioni e forze sociali, ancor più essenziale in situazioni di particolare complessità, come il corretto utilizzo delle risorse del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza e la gestione dell'accoglienza dei migranti”.

“Nella relazione da sempre positiva con la Camera di commercio – ha evidenziato il Prefetto De Rosa - c'è la chiave di volta di quel funzionamento delle istituzioni che può rendere molto a cittadini e imprese in termini di opportunità, di coesione, di partecipazione e di consapevole e condivisa responsabilità. La Camera di commercio è espressione della società che cambia, che si rinnova, che si trasforma attraverso le associazioni di categoria e che progredisce in dialogo con le altre istituzioni, contribuendo ogni giorno ad avvicinare le imprese, specie quelle di minor dimensione, alla digitalizzazione, alla internazionalizzazione e all’accesso a fonti di finanziamento eque e affidabili. Anche per questo – ha concluso il Prefetto – ho assicurato pieno sostegno all’appello del presidente Guberti e delle Categorie economiche, interessando i Dicasteri competenti, per l’istituzione della Zona Logistica Semplificata, grazie alla quale, una volta attivata, le aziende – quelle già presenti o le nuove - beneficeranno di una serie di facilitazioni come semplificazioni amministrative, incentivi economici e sgravi fiscali con ricadute positive per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale e dell’occupazione”.

Un momento, dunque, di dialogo proficuo, che ha permesso di analizzare quelle forme di collaborazione già in atto tra Prefettura e Camera di commercio, ma anche di porre le basi per nuove, possibili sinergie istituzionali sulla via, in particolare, dell’attuazione di strumenti di prevenzione amministrativa e di protocolli sempre più avanzati a tutela della libertà e della trasparenza delle attività economiche.