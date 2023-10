Presentata una nuova fondazione per la destinazione turistica Cervia

Promuovere e vendere la destinazione turistica di Cervia: con questo obiettivo nasce 'Cervia In per il turismo', la nuova fondazione per la gestione dei servizi di informazione, accoglienza, promozione, valorizzazione e sviluppo turistico, che oggi è stata presentata al Ttg Travel Experience di Rimini. La fondazione è strutturata e composta dal Comune di Cervia e da sei diversi operatori privati: Consorzio Welcome Cervia, Terme di Cervia, Cooperativa Bagnini Cervia, Atlantide Soc. Coop. Sociale, Adriatic Golf Club Cervia e con la collaborazione di Mirabilandia.

Così è nato il progetto digital Discover Cervia, che avrà l’onere e onore di promuovere e commercializzare una destinazione già consolidata ma dalla grande voglia di innovazione verso un’accoglienza sempre più moderna, digitalizzata in grado di mantenere comunque forti le sue origini. Un progetto concreto con un obiettivo chiaro e preciso: quello di dare voce alla destinazione di Cervia nella sua intera proposta turistica.

Non solo: particolare attenzione è stata dedicata allo sviluppo digitale e tecnologico della destinazione. Durante la presentazione, infatti, è stato illustrato l’intero percorso digitale. Luca Sirilli, presidente della fondazione, ha sottolineato l’importanza di riuscire a dare una risposta veloce e precisa all’ospite, che sia online o già in destinazione.

Niccolò Pennestre, sales manager e Francesca Novali, marketing manager di Kumbe Human to Digital, hanno illustrato tutte le fasi di lavorazione mostrando in anteprima il nuovo logo della fondazione, che vuole rappresentare l’identità vera della destinazione. Una lavorazione che durerà diversi mesi per arrivare ad un progetto digitale completo e performante in grado di dare risposte concrete all’ospite.

Una destinazione che sta lavorando concretamente per rafforzare il brand e soprattutto per rispondere alle esigenze sempre nuove di turisti che cercano nella vacanza nuove esperienze emozionali. Un lavoro corale certo che nasce dalla volontà di mettere a sistema pubblico e privato per rispondere alle esigenze sempre nuove di un mercato turistico complesso e diversificato.