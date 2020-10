Prorogato il bando per la “qualificazione delle microimprese extra-agricole in zone rurali”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

E' stata prorogata fino al 24 novembre la scadenza del bando del Gal l’Altra Romagna sulla “Qualificazione delle microimprese extra-agricole in zone rurali” che coinvolge anche il territorio faentino.



Il bando è rivolto esclusivamente a microimprese extra agricole, ai sensi del Reg. UE n. 702/2014, e ai soggetti che intendono esercitare la libera professione purchè in forma individuale. L'applicabilità territoriale del bando comprende i 25 Comuni collinari-montani delle Province di Forlì-Cesena e Ravenna, riconosciuti tali nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Emilia Romagna.

Tra le spese ammissibili figurano:

Ristrutturazione di immobili destinati all'attività aziendale (eccetto la manutenzione ordinaria);

Arredi funzionali all'attività;

Strumenti, apparecchiature, macchinari, attrezzature, impianti;

Impianti, attrezzature per la lavorazione/trasformazione/conservazione dei prodotti e/o servizi offerti o somministrati;

Investimenti funzionali alla vendita delle produzioni/servizi aziendali;

Costi di informazione e comunicazione;

Realizzazione siti web entro il limite massimo del 10% della spesa;

Acquisizione di hardware e software nel limite del 20% dell'importo della spesa;

Acquisizione/sviluppo programmi informatici, acquisizione di brevetti/licenze, entro il limite massimo del 10% della spesa;

Spese generali nel limite massimo del 10% dell'importo della spesa.

"Su questo bando abbiamo già previsto ulteriori risorse aggiuntive con la distribuzione sul territorio di circa 300.000,00€, - dichiara il Bruno Biserni, presidente di Gal l’Altra Romagna - con l'obiettivo di supportare la riqualificazione e l'ammodernamento delle imprese già esistenti; in questo momento in particolare riteniamo doveroso ed "etico" aiutare le imprese che più hanno sofferto per l'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19". Il bando con i relativi allegati è consultabile e scaricabile dal sito www.altraromagna.it.