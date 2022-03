Raccolta fondi contro la violenza di genere: donati quasi 25mila euro dai supermercati

I clienti della provincia di Ravenna hanno contribuito al buon risultato ottenuto dalla raccolta fondi “Il mondo ha bisogno delle donne”, promossa dai supermercati a insegna Despar, Eurospar e Interspar e finalizzata a sostenere progetti e associazioni che si occupano di diritti e benessere delle donne, oltre che di lotta alla violenza di genere. Il totale raccolto in regione è di ben 24.876,47 euro. I fondi raccolti nei negozi emiliano-romagnoli sono stati destinati ai progetti sociali della “Casa delle donne per non subire violenza Onlus”, associazione con sede a Bologna, impegnata a contrastare ogni forma di violenza di genere e promuovere attività legate al cambiamento culturale, alla sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno della violenza su donne e bambini.

Alla consegna dell'assegno che si è svolta giovedì a Bologna nella sede di Casa delle donne per non subire violenza, hanno partecipato la presidente Susanna Zaccaria, Alessandro Urban, Direttore Regionale Aspiag Service per l’Emilia-Romagna, Paola Pavanini, Capo area vendite dirette dell’Emilia-Romagna di Aspiag Service e Salvatrice Di Grado, Responsabile Sviluppo e Costruzioni per Aspiag Service.

Alessandro Urban, Direttore Regionale Aspiag Service per l’Emilia Romagna, ha commentato: “Anche in un anno così complesso, il mondo Despar ha risposto in modo straordinario all’appuntamento con l’iniziativa “Il mondo ha bisogno delle donne”. L’entusiasmo e la partecipazione dimostrata dai clienti e da tutti i nostri colleghi dei punti vendita, senza i quali non sarebbe possibile il successo di iniziative come questa, ci ha permesso di raccogliere una somma importante che oggi consegniamo ad una realtà radicata in regione e profondamente impegnata nel contrasto alla violenza di genere. La nostra azienda è una grande famiglia in rosa dove circa il 65% dei colleghi è donna e questa raccolta fondi, insieme agli altri progetti ed iniziative che promuoviamo nel corso dell’anno, confermano l’impegno quotidiano del marchio dell’abete nell’essere ogni giorno in prima linea sui temi che interessano l’universo femminile”.

Paola Pavanini, Capo area vendite dirette dell’Emilia-Romagna di Aspiag Service, ha aggiunto: “Questa iniziativa dedicata alle donne, insieme agli altri progetti sociali che nel corso di tutto l’anno andiamo a sostenere in regione, confermano la nostra vocazione di essere azienda vicina ai territori in cui ci inseriamo e vicina alle persone più fragili. La violenza contro le donne è un fenomeno che continua a segnare drammaticamente le cronache quotidiane e siamo convinti che per contrastarla sia necessario promuovere una cultura della prevenzione per combattere le radici culturali che la generano. Grazie a questa iniziativa e alla grande risposta della nostra clientela, siamo orgogliosi di poter così sostenere una realtà d’eccellenza della nostra regione che quotidianamente si impegna per questa causa”.

La raccolta fondi "Il Mondo ha Bisogno delle Donne" è destinata a cinque associazioni che operano nelle regioni in cui Aspiag Service è presente e sono impegnate nella realizzazione di progetti a protezione della salute femminile e alla difesa e sostegno delle donne più fragili e vittime di violenza. Oltre a “Casa delle Donne per non subire violenza Onlus” in Emilia Romagna, sono stati scelti come destinatari dei fondi raccolti: in Veneto la ISSA School (International School of Surgical Anatomy), associazione no profit creata dai medici del Reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’IRCSS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar di Valpolicella (VR) per progetti di ricerca per la cura dell’endometriosi, in Trentino “Centro di aiuto alla vita”, associazione impegnata nel sostegno a donne e coppie che si trovano ad affrontare una gravidanza in una situazione di difficoltà psicologica o economica, in Alto Adige, l’associazione “Frauen helfen Frauen” che riunisce volontarie che dedicano il loro tempo ad accompagnare donne che si trovano in situazioni di vita difficili, e in Friuli Venezia Giulia l’associazione “Voce Donna Onlus” impegnata nel contrasto alla violenza di genere.