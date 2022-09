Ravaioli Legnami festeggia i 25 anni della filiale con un open week per presentare le nuove collezioni

Cinque giorni per raccontarsi, cinque giorni per presentarsi, cinque giorni per approfondire temi come innovazione, ricerca, attenzione al mercato e rispetto della natura. Dal 26 al 30 settembre Ravaioli Legnami festeggia i 25 anni di attività della sua filiale e punto vendita di Bologna, a Villanova di Castenaso. Fondata nel 1985 a Villanova di Bagnacavallo, come falegnameria di profili e battiscopa, in quasi 40 anni di attività l’azienda romagnola ha guadagnato un ruolo di riferimento nel settore, riconosciuto a livello internazionale, nell’ambito del decking e del cladding, ovvero pavimenti e rivestimenti per esterni in legno e WPC (Wood Polymer Composite).

Dalla Romagna, il marchio Ravaioli, che nel frattempo ha visto nascere anche il brand Aeterno per pavimenti indoor ad alta tecnologia, esporta i suoi prodotti nel mondo, dall’Europa, all’area della Russia e delle ex repubbliche sovietiche, in Cina, Corea, Filippine, Maldive, fino a nord Africa e Medio Oriente. Oggi Ravaioli conta su tre sedi: quella dove ha preso inizio l’attività, una a Rimini ed una alle porte di Bologna. E proprio la filiale di Villanova di Castenaso, già divenuta da tempo riferimento sul territorio per i profili, gli accessori per pavimenti e i rivestimenti esterni in legno, oltre che per materiale resiliente, celebra il suo 25esimo anniversario in questi giorni e lo fa con un open week in programma dal 26 al 30 settembre.

L’azienda, nell’intento di ribadire il proprio radicamento sul territorio, aprirà le porte a tutti coloro che vorranno scoprire il mondo del decking e del cladding, ma anche quello dei pavimenti indoor in diversi materiali compositi tecnici che tutelano la natura e resistono nel tempo, commercializzati con il marchio Aeterno. Un open week per presentare i locali rinnovati, le nuove collezioni e le soluzioni di rivestimento indoor e outdoor sulle quali i tecnici hanno lavorato negli ultimi anni e che sono il frutto di un’attenta ricerca. Il tutto nasce intorno all’evento previsto per giovedì 29 settembre, con cocktail party e live music dalle ore 17.30. Un evento nell’evento al quale prenderanno parte dirigenti ed esperti del settore, ma anche amministratori pubblici, artisti e amici che in questi anni si sono trovati spesso a collaborare con la Ravaioli Legnami e la famiglia Bagnari alla guida dell’azienda.

Tra coloro che sono stati invitati e aderiranno all’evento del 29 settembre figurano: Carlo Gubellini, sindaco di Castenaso di Bologna; Pietro Belloni, presidente nazionale Aippl, Associazione Italiana Posatori Pavimenti in Legno; Rita D’Alessandro, presidente delle commissioni pavimenti associazione UNI; Roberto Bozzi, presidente Confindustria Romagna; Sauro Passeri, presidente Giovani Industriali Confindustria Romagna; Franco Bottoni, presidente Giovani Industriali Confindustria Emilia; Tiziano Samorè, segretario provinciale Confartigianato Ravenna; Annafietta, celebre mosaicista ravennate.

Ad arricchire gli spazi della filiale bolognese di Ravaioli Legnami anche l’esposizione delle opere di Manuel Leale, pittore e fotografo imolese che negli ultimi anni, dopo aver viaggiato e conosciuto paesi in tutto il mondo, è passato dalla fotografia di strada allo sketch con matita e carbone sul foglio, poi all’acquerello e infine all’olio su tela, dove illustrare il vero e l’immaginario di viaggi divenuti “racconto da leggere con lo sguardo”.