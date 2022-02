Ravenna Holding, rinnovate le cariche sociali ad Aser e Azimut: Masetti e Turchetti i nuovi presidenti

Nei giorni scorsi, Ravenna Holding ha provveduto al rinnovo delle cariche sociali di due delle aziende di cui detiene la maggioranza o la totale proprietà, ovvero Azimut spa e Aser srl. In entrambi i casi, era infatti scaduto il mandato degli amministratori precedentemente in carica.

Per quanto riguarda Aser - l’azienda di onoranze funebri a controllo pubblico dei Comuni di Ravenna e Faenza, completamente partecipata da Ravenna Holding S.p.A. - la nuova presidente dell’azienda è Patrizia Masetti. Nel ruolo di amministratore delegato è stato nominato l’avvocato faentino Antonio Melandri. Completa il consiglio di amministrazione della società l’avvocato ravennate Federico Aquilanti. Patrizia Masetti, ravennate (abita a Pilastro), è alla prima esperienza da amministratrice pubblica. E’ una funzionaria dell’AGCI (Associazione Generale Cooperative Italiane), per la quale è anche responsabile regionale dei settori agricoltura e pesca. E’ inoltre titolare di una impresa agricola (che si occupa anche di sfalci e servizi vari), nonché presidente della cooperativa P.I.E., che si occupa di servizi informatici e ha sede base a Ravenna e filiali a Bologna e Palermo.

Azimut è una società mista a capitale pubblico-privato, di cui Ravenna Holding detiene quasi il 60% delle quote, che si occupa di vari servizi alla cittadinanza per diversi Comuni (differenti a seconda dei servizi specifici). Fra i servizi gestiti ricordiamo la sosta, l’igiene ambientale (attraverso attività antiparassitarie e di disinfestazione), la manutenzione del verde pubblico, la gestione dei servizi cimiteriali e delle camere mortuarie, la gestione delle toilette pubbliche. Il nuovo presidente è il ravennate Marco Turchetti, coadiuvato dalla vicepresidente Stefania Ciani, dirigente cooperativa, faentina, e dai consiglieri Enrico Delorenzi (dottore in legge) e Valentina Leoni (ingegnere gestionale). Completa il cda il confermato amministratore delegato, l’ingegner Stefano Di Stefano. Marco Turchetti, architetto, da sempre guidato da particolare attenzione alle tematiche ambientali, è stato Consigliere provinciale prima, quindi Consigliere comunale a Ravenna, ed è alla prima esperienza da amministratore pubblico.