Ravenna Incoming al lavoro per promuovere la città come destinazione turistica

Con le presenze dirette alla due serate promozionali svoltesi questa settimana e organizzate da Visitromagna, mercoledì 10 a Brescia e giovedì 11 al Grand Hotel di Trento, prosegue il ricchissimo calendario di appuntamenti fieristici a cui Ravenna Incoming sta partecipando nel corso del 2021, e che avrà ancora due momenti operativi prima di fine anno: la presenza virtuale al Bitesp, dal 23 al 25 novembre, e la presenza fisica alla fiera “Tourisma” di Firenze, dal 17 al 19 dicembre.



Le due recenti serate promozionali nel nord Italia – appuntamenti tradizionali ormai da anni per gli operatori turistici romagnoli – sono state molto proficue: complessivamente Ravenna Incoming ha incontrato un centinaio di operatori, che hanno avuto il piacere di degustare, al termine degli incontri, una cena a base di prodotti tipici romagnoli presentati dallo chef Omar Casali del Marè di Cesenatico. Alla fine delle due serate è stato consegnato il premio offerto da Ravenna Incoming, consistente in un soggiorno di una notte e una visita guidata nella città dei mosaici.





Nel complesso, nell’arco del 2021, gli operatori di Ravenna Incoming hanno partecipato a 16 appuntamenti fieristici, di cui 12 online e 4 in presenza, fra le quali il TTG di Rimini di metà ottobre (e con specifici momenti dedicati in particolare al mercato tedesco e a quello francese); il Consorzio era presente con uno stand a quattro importanti eventi territoriali in collaborazione con il Comune di Ravenna (DARE in Darsena, Ironman a Cervia, OMC e Maratona di Ravenna); ha organizzato una quindicina di educational tour per singoli operatori turistici (su input, di volta in volta, di APT Servizi, Destinazione Romagna, Incoming Vertours, Lonely Planet) nonché cinque diversi press tour per giornalisti di settore, che complessivamente hanno coinvolto una ventina di corrispondenti.