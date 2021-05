"Riapre la Camera di Commercio a Faenza": la soddisfazione di Faenza Cresce

"Siamo molto soddisfatti per aver lavorato per questa riapertura che riteniamo un valido miglioramento, a livello di servizi ed attenzione, per la vitalità economica ed imprenditoriale del nostro territorio"

"Grazie al nostro stimolo di questi mesi, confermato poi con l'interrogazione di Faenza Cresce nel consiglio comunale di giovedì sera, abbiamo avuto notizia dal vicesindaco Fabbri della riapertura di un ufficio della Camera di commercio a Faenza": ad annunciarlo sono i consiglieri della lista civica Faenza Cresce, che spiegano: "Fin dalle prime settimane dal nostro nuovo insediamento in consiglio comunale, ci siamo messi al lavoro per raggiungere alcuni degli obiettivi che ci eravamo prefissati nel percorso laboratoriale della campagna elettorale. Tra questi, la riapertura della camera di commercio a Faenza. Riteniamo che questo ente rivesta ancora oggi un’importanza strategica all'interno di un territorio. Sicuramente l’avanzare della transizione digitale è in atto e possiamo già constatare alcuni miglioramenti a livello di servizi dello stato e della pubblica amministrazione, che si stanno facendo sempre più smart, veloci e digitali; ma è altrettanto vero che questo processo non si concluderà ‘domani’ e per tanti servizi, validazioni, certificati, ecc è ancora necessario relazionarsi e frequentare l’ufficio dell’ente di cui si ha bisogno: tra questi la camera di Commercio, appunto".

Pur essendo molto favorevole alla digitalizzazione dei servizi, Faenza Cresce ritiene che sia fondamentale "un presidio reale: la presenza di operatori sul territorio permetterebbe di supportare meglio le imprese per esigenze particolari che potrebbero essere affrontate con un confronto diretto con i tecnici camerali. Ci sono, poi, notevoli vantaggi in termini di tempistica e logistica per il tessuto imprenditoriale della Romagna faentina che ne gioverebbe altresì per una serie di adempimenti e attività tra cui, a titolo esemplificativo: il rilascio dei Certificati di origine, le Smart card/CNS, la Vidimazione dei libri sociali, i certificati di iscrizione, i Registri carico e scarico rifiuti, il Formulario di identificazione rifiuti etc; Nel dettaglio del nostro territorio, purtroppo, dal 2 gennaio 2015 con la chiusura della sede di Faenza è rimasta la sola sede secondaria di Lugo, lasciando così totalmente sguarnito il territorio della Romagna faentina. La chiusura dell’ufficio faentino ha causato una serie di disagi e ritardi per le imprese i professionisti del faentino che si vedono costrette ad andare presso gli uffici di Ravenna o Lugo per usufruire dei servizi necessari per la loro attività. Per questi motivi abbiamo iniziato un dialogo con il vicesindaco Andrea Fabbri, con delega allo sviluppo economico, per capire se anche l’amministrazione comunale condividesse che dotare nuovamente Faenza di uno sportello della Camera di Commercio potesse essere un’opportunità che risponde a tante esigenze del nostro tessuto imprenditoriale".

Fabbri ha sostanzialmente confermato che l’esigenza di riportare uno sportello della Camera era già emersa in diversi contesti, sia lato aziende appunto, sia lato professionisti. E’ stato avviato, quindi, un dialogo con la Camera di Commercio di Ravenna. "Questo iter si è concluso poco tempo fa con esito positivo - contunuano da Faenza Cresce - Infatti, a seguito della nostra interrogazione, Fabbri ha confermato che il presidente Guberti e di tutto lo staff della Camera, fatte le dovute valutazioni, hanno accolto la richiesta di poter riaprire una sede a Faenza. I dettagli, come l’ubicazione, le modalità, la frequenza e i tipi di servizi, verranno definiti nelle prossime settimane, ma Fabbri si è impegnato affinché tutto sia pronto per riaprire il nuovo sportello della Camera di commercio a Faenza. Ovviamente Faenza Cresce è molto contenta di questa risposta. Siamo molto soddisfatti per aver lavorato per questa riapertura che riteniamo un valido miglioramento, a livello di servizi ed attenzione, per la vitalità economica ed imprenditoriale del nostro territorio. Vogliamo anche ringraziare il vicesindaco Fabbri per il lavoro di questi mesi e la Camera di Commercio, perché crediamo che, in un percorso difficile di ripresa post pandemia, anche questo sia un segnale importante di vicinanza, presenza e sostegno alle nostre aziende".