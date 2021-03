Ricci Bitti a Salotto blu: "Anche nel mondo agroalimentare la pandemia lascerà ferite profonde, ma non ci fermiamo"

Raimondo Ricci Bitti, imprenditore, presidente del Consorzio agrario di Ravenna e della Cantina sociale di Fenza, vice presidente di Caviro, ha grande esperienza in agricoltura e vocazione ad aggregare persone e idee. Intervistato da Mario Russomanno a VideoRegione, ha fatto il punto su diverse temi di attualità: "tutti sanno che la nostra terra vanta produzioni di eccellenza e abitudine a creare organizzazioni efficaci - ha spiegato- ma le difficoltà ci sono, basti pensare al mondo del vino, con alberghi e ristoranti chiusi praticamente da un anno. Lo stesso dicasi per i produttori di frutta e verdura, ad esempio".

Se ne uscirà ? "Gli imprenditori agricoli sono abituati da sempre a rimboccarsi le maniche, sono ottimista - ha chiarito Ricci Bitti- ma alcuni problemi strutturali rimangono. Serve accelerare nel ricambio generazionale, dopo che a lungo i giovani non hanno considerato il lavoro in campagna meta professionale ambita. E serve adeguare le dimensioni aziendali medie, maglie poderali esigue consentono esclusivamente produzioni di nicchia che hanno ragione d'essere ma non possono da sole caratterizzare un territorio. Ma ce la faremo, in questo contesto strutture di servizio alle imprese come consorzi agrari e cantine sociali diventano ancor più utili e ne sentiamo la responsabilità". La trasmissione andrà in onda giovedì alle 22,30.