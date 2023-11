Riconoscimento a Sapir del Premio “Il Logistico dell’Anno” nella sezione Innovazione

Da anni in Sapir ogni segnalazione di non conformità effettuata dai dipendenti è intesa in maniera propositiva, stimolo di miglioramento continuo e crescita di tutta l’azienda e viene per questo incentivata a tutti i livelli. Su queste premesse è stata interamente digitalizzata la procedura di segnalazione, creando un format di compilazione accessibile sia da pc che da smartphone, mediante apposita app aziendale “Hyperdroid”.

L’app prevede la possibilità di caricare insieme alla segnalazione immagini e commenti. Una volta che il modulo digitale è stato compilato, questo viene inviato mediante un flusso predefinito a dei destinatari preposti dal sistema organizzativo aziendale, i quali procederanno all’analisi della segnalazione e alla chiusura della stessa.

Grazie a questa innovazione Sapir è stata premiata per il progetto “Adozione di un sistema digitalizzato per la segnalazione di non conformità ed eventi indesiderati”, durante la diciannovesima edizione del premio “Il Logistico”, nella sezione Innovazione in ambito Tecnologico e Logistico 4.0,

Alla cerimonia di premiazione svoltasi a Milano, con la partecipazione del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, hanno ritirato il premio Sara Luciani, Responsabile della sicurezza di Sapir e Chiara Marsella, addetta Ufficio Qualità e Sicurezza.