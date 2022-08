Rigassificatore e parco eolico, De Pascale: "Senza qualche sacrificio al paesaggio a favore di clima e salute l'alternativa è estinguerci"

Dopo le parole di Stefano Bonaccini, che ha confermato che a Ravenna il rigassificatore si farà, e dopo l'intervento dell'ex Ministro dell'ambiente Costa, che ha accusato il governo di aver saltato "valutazioni importantissime per fare presto", mettendo così "a rischio la vita delle persone", mercoledì mattina il sindaco Michele de Pascale è intervenuto su La7 alla trasmissione L'aria che tira in difesa del progetto del rigassificatore, parlando anche di attività estrattive e del parco eolico.

"Le attività estrattive fatte a 2 miglia dalla costa o fatte oltre 12 miglia dalla costa non hanno lo stesso impatto sulla subsidenza: fatte a distanza come ci proponiamo di fare non hanno un impatto sulla subsidenza, anche se hanno un impatto climatico - ha detto il sindaco de Pascale - Un conto, comunque, è diminuire il consumo di gas tramite le rinnovabili, e noi siamo a favore; un conto è farlo importando il gas".

Perchè continuare a trivellare, viene domandato al primo cittadino? "Perchè serve un mix energetico - replica lui - Oggi utilizziamo 76 miliardi di metri cubi di gas e stiamo andando pianissimo sulle rinnovabili. Mi sono battuto per fare un parco eolico offshore per il quale lavoriamo da 4 anni e dobbiamo spingere con forza sulle rinnovabili. Ma se dobbiamo scegliere fra il clima, la salute e il paesaggio, credo che qualche sacrificio al paesaggio per tutelare salute e diritti delle prossime generazioni vada fatto, altrimenti l'unica alternativa è estinguersi".

In merito alle dichiarazioni dell'ex Ministro Costa, de Pascale puntualizza sui social: "Il progetto è attualmente sotto analisi da parte di 63 enti che hanno espresso o stanno esprimendo parere. Ciascuno di essi chiederà integrazioni, chiarimenti o modifiche al progetto sulla base delle loro competenze. Fra questi enti, oltre ovviamente al Comune di Ravenna, ci sono quelli deputati alla tutela dell'ambiente, come l'Arpae o i Carabinieri Forestali, e quelli deputati alla sicurezza, degli impianti e della navigazione, come i Vigili del Fuoco o la Capitaneria di Porto. Ogni aspetto viene analizzato verificato e dove possibile migliorato, peraltro in un progetto dove l'attuatore, Snam, non si è certo mosso autonomamente, ma dietro a un preciso indirizzo del Governo e del Parlamento italiano. In Italia il problema è l'eccesso di burocrazia, che questa procedura prova a contenere, non certo la sua mancanza".