"Rigenerano" il tour operator in difficoltà in cui lavoravano: 4 socie premiate da StartCoop

Sono state proclamate questa mattina a Ravenna le aziende vincitrici del bando StartCoop 2022, il concorso promosso da Confcooperative Romagna per sostenere lo sviluppo di nuove imprese cooperative sul territorio romagnolo. Il finanziamento complessivo erogato alle quattro vincitrici è di 31.000 euro, tutte le cooperative sono nate tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2022.

Le imprese aggiudicatrici, dal primo al quarto posto, sono: Medical Coop Cattolica società cooperativa (provincia di Rimini), Project One Studio società tra professionisti (provincia di Forlì-Cesena), Ways2Italy società cooperativa (provincia di Ravenna) e Futura società cooperativa (provincia di Rimini). La particolarità di questa edizione è la forte presenza femminile con 11 socie complessive contro 5 soci.

Startcoop è promosso da Confcooperative Romagna in collaborazione con Linker Romagna, Irecoop Emilia-Romagna e le agenzie Assimoco della Romagna. L’edizione 2022 ha avuto il sostegno delle seguenti banche di credito cooperativo romagnole: Banca Malatestiana, BCC Romagnolo, LA BCC ravennate forlivese e imolese e Riviera Banca.

Le cooperative vincitrici

Medical Coop Cattolica è nata a Cattolica per iniziativa di quattro soci e socie. Si occupa di servizi di medicina territoriale e di sanità ed è formata da un gruppo di medici di medicina generale che, pur rimanendo con una propria indipendenza, si sono uniti per creare nuovi modelli e strumenti assistenziali. Al momento la cooperativa si sta attivando per realizzare due progetti con Ausl della Romagna per l'assistenza domiciliare con attrezzature specifiche per pazienti affetti da malattie croniche quali diabete e malattie cardiovascolari. Da StartCoop la cooperativa si è aggiudicata servizi e contributi finanziari per un valore complessivo di 10.000 euro.

Project One Studio di Cesena nasce dalla volontà di tre soci provenienti da uno studio di progettazione con trent'anni di esperienza. Si occupa di progettazione architettonica, bio-architettura, desing di interni ed esterni, progettazione strutturale ed ambientale, progettazione impiantistica e termotecnica, direzione lavori, management del cantiere, collaudi, estimo immobiliare, servizi topografici e catastali, sicurezza cantieri, perizie tecniche e consulenze edili. Da StartCoop la cooperativa si è aggiudicata servizi e contributi finanziari per un valore complessivo di 8.000 euro.

Ways2Italy è una cooperativa di Cervia a Cesena ed è formata da cinque socie. Si occupa di turismo e, in particolare, di organizzare viaggi e soggiorni in territorio nazionale con un occhio di riguardo alla Romagna. Il progetto nasce sotto forma di workers buyout per dare continuità e prospettiva lavorativa alle socie in uscita da una precedente esperienza con un tour operator difficoltà finanziaria. Obiettivo di Ways2Italy è diventare un punto di riferimento per gli operatori locali e sul piano dell'offerta turistica e dell’immagine in Italia e all’estero. Da StartCoop la cooperativa si è aggiudicata servizi e contributi finanziari per un valore complessivo di 7.000 euro.

Futura è una cooperativa sociale di Rimini che lavora nella gestione dei servizi per persone anziane e con disabilità. È nata per volontà di 4 socie dalle "ceneri" della cooperativa "Si può fare" messa in liquidazione volontaria. Le socie intendono proporre l'esperienza acquisita nella gestione dei servizi assistenziali, sanitari ed alberghieri, alle strutture che operano nel settore sul territorio riminese. Da StartCoop la cooperativa si è aggiudicata servizi e contributi finanziari per un valore complessivo di 6.000 euro.

Le altre cooperative che hanno proposto il progetto di impresa cooperativa al concorso sono: Rigenera, cooperativa di Santa Sofia (FC) che si occupa di sport e servizi alla persona; Robin, società cooperativa di Ravenna che propone servizi in ambito di transizione digitale; GTS, società cooperativa di Rimini che fornisce servizi di progettazione informatica e Vorrei impresa sociale soc. coop. di Novafeltria (RN) che fornisce consulenza imprenditoriale e amministrativo-gestionale.