Roberto Savini è il nuovo presidente del gruppo Cofra

Roberto Savini è il nuovo presidente del gruppo cooperativo Cofra di Faenza. Raccoglie il testimone da Celso Reali che mantiene la carica di vicepresidente vicario con alcune importanti deleghe. La scadenza di mandato è tra un anno e l’avvicendamento tra Reali e Savini, che era stato preparato da tempo, è avvenuto nel corso dell’ultimo consiglio di amministrazione.

“Il consiglio di Cofra, una squadra che lavora con grande affiatamento e unità di intenti, ha accettato le dimissioni di Celso Reali e affidato a me il ruolo di presidente e quindi di rappresentante legale e datore di lavoro di Cofra - spiega il neopresidente Savini -. Reali è al mio fianco insieme all’altro vicepresidente Raffaele Gordini e a tutto il consiglio di amministrazione”.

Il gruppo Cofra, che quest’anno festeggia i 50 anni di attività, gestisce in provincia di Ravenna 12 supermercati a marchio Conad, 2 punti vendita Bricofer e 1 PetStore a marchio Conad. Sono parte del gruppo anche le agenzie Assicofra e tra gli asset anche numerosi impianti fotovoltaici e la partecipazione in Idrologica srl con il consorzio agrario di Ravenna. Complessivamente, l’intero gruppo dà lavoro a 450 dipendenti, rappresenta oltre 40.000 soci consumatori e circa 250 lavoratori e fattura oltre 100 milioni di euro.

“Cofra è un grande gruppo cooperativo e lo ha dimostrato anche recentemente con la ristrutturazione in tempi record del supermercato Faenza1, invaso dall’acqua e dal fango durante l’ultima alluvione - aggiunge il presidente -. In meno di 50 giorni abbiamo inaugurato nuovamente il punto vendita confermando al territorio che Cofra è una società solida e in grado di dare risposte veloci ed efficienti. Ringraziamo per questo risultato la straordinaria attività di CIA - Conad e la partnership assicurativa di Assimoco”.

Savini, che è anche presidente nazionale di Confcooperative Consumo e Utenza, all’indomani della nomina ringrazia Reali e tutto il gruppo dirigente per la dedizione e la professionalità: “Un grazie particolare va a Celso Reali che ha guidato la società con sapienza ed esperienza anche durante anni ben più difficili di questi. Insieme al gruppo dirigente, che ringrazio per la fiducia che mi ha accordato, ha fatto un grande lavoro e ha reso Cofra una realtà solida e pronta ad affrontare le sfide del domani”.