Ruota della fortuna, laboratori e premi: i centri commerciali faentini si preparano al Natale

L'atmosfera natalizia riempie di divertimento e occasioni anche i centri commerciali del nostro territorio. Così il Centro Le Cicogne e La Filanda di Faenza hanno organizzato una serie di eventi per i propri clienti, sia adulti che bambini, in questo periodo di avvicinamento alle festività natalizie.

Il Centro Le Cicogne ripropone il classico concorso a premi, per la prima volta in “Edizione natalizia”: fino al 31 dicembre, per ogni acquisto effettuato in qualsiasi negozio del Centro, gli avventori riceveranno un coupon da compilare e imbucare nell’apposita urna. Tra i 12 premi in palio, il primo consiste in buoni spesa del valore totale di 1.000 euro. L’estrazione dei vincitori avverrà entro il 27 gennaio 2021.

In galleria anche un gioco di carte del tutto particolari: chiunque può partecipare, in maniera gratuita, pescando una carta dal mazzo e ottenendo in cambio un simpatico gadget in omaggio. E ancora i laboratori online per i bimbi, a cura di Anna Maria Taroni, arteterapeuta, e Solletico Animazione. Ogni pomeriggio infatti, alle 16.30, fino al 24 dicembre compreso, appuntamento fisso sulla pagina Facebook del Centro con un laboratorio creativo natalizio.



Il Centro La Filanda propone nella sua galleria una "ruota della fortuna”: chiunque può partecipare, in maniera gratuita, girando appunto la ruota e ottenendo un simpatico gadget in omaggio relativo alla casella corrispondente di vincita.

La Filanda ha intrapreso anche una campagna di comunicazione mirata a fare agli auguri di Buone Feste: a scendere in campo sono stati direttamente i negozianti dei punti vendita, i volti dei quali hanno formato un mosaico simpatico, sorridente e pieno di speranza in questo momento difficile per tutti. Inoltre, i clienti hanno la possibilità si sostenere lo IOR - Istituto Oncologico Romagnolo - presente in galleria tutti i pomeriggi fino al 23 dicembre compreso, esclusi festivi e prefestivi, con un banchetto per la preparazione dei pacchetti regalo.

