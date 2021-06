Saldi estivi 2021: ecco quando parte la stagione degli sconti

La merce non in saldo dovrà essere tenuta separata dall’altra, con indicazione “merce non in saldo”

La data di inizio saldi estivi 2021 per l’Emilia-Romagna, è fissata per sabato 3 luglio. Non potranno essere effettuate vendite promozionali nei 30 giorni antecedenti la data di inizio saldi, quindi a partire dal 3 giugno, relativamente ai seguenti articoli: abbigliamento, calzature, biancheria intima, accessori di abbigliamento, pelletteria e tessuti per abbigliamento e arredamento.

I saldi possono proseguire per un periodo massimo di 60 giorni; non esiste obbligo di comunicazione preventiva al Comune di competenza, ma, come sempre, i capi dovranno riportare indicazione del loro prezzo iniziale, prezzo finale e percentuale di sconto; la merce non in saldo dovrà essere tenuta separata dall’altra, con indicazione “merce non in saldo”.

"Quest'anno l'avvio dei saldi estivi assume un valore particolare, quasi una festa della ripartenza e questa iniziativa vuole scaramanticamente segnare l'inizio del tanto desiderato ritorno alla normalità", esulta Marco Cremonini, presidente di Federazione Moda Italia Emilia-Romagna. Sotto la regia delle Confcommercio territoriali verrà promossa, dove possibile, da Piacenza a Rimini, un'apertura serale coordinata dei negozi nei centri storici, nei quartieri, nelle vie, valorizzando le caratteristiche dei vari luoghi ed amplificando l'impatto delle varie iniziative che in quella data saranno proposte.

"Abbiamo passato come settore moda dei mesi difficilissimi, sostanzialmente dimenticati dai vari ristori e sostegni, e conseguentemente l'andamento della stagione dei saldi estivi sarà determinante per il futuro di tante imprese. Ci piace pensare che il peggio sia alle spalle e, mantenendo alta l'attenzione verso ogni precauzione sanitaria, siamo pronti a ripartire offrendo i consueti standard di qualità, servizio e convenienza", incrocia le dita Cremonini.