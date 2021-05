Salotto Blu, parla il direttore di Cna: "Economia in era Covid? Pericolo di infiltrazione della malavita e di riciclaggio"

Massimo Mazzavillani, direttore della Cna della provincia di Ravenna, prende parte alla trasmissione condotta da Mario Russomanno su VideoRegione che andrà in onda Domenica alle 22 e 30 e lancia un allarme: "i ristori alle imprese sono stati insufficienti a coprire le perdite subite e forse era inevitabile considerando che lo Stato non ha risorse illimitate. Però adesso occorre massima cautela: se non si aprirà un rapporto virtuoso tra imprese, istituzioni e banche per il rilancio della economia e il sostegno alle aziende potrebbero nascere iniziative distorsive con organizzazioni malavitose protagoniste". Le prossime elezioni amministrative a Ravenna? " Abbiamo seguito il lavoro svolto dal Sindaco De Pascale, ha attivato iniziative importanti per lo sviluppo e gestito seriamente l' emergenza sanitaria. Rimane il fatto che la Romagna e Ravenna in particolare necessitano di infrastrutture di collegamento rapido con Italia ed Europa. La scommessa da vincere per il futuro è questa e occorre muoversi con grande rapidità".