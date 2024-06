'Salviamo le spiagge della Romagna', de Pascale: "Senza regole chiare il turismo balneare non ha futuro"

I sindaci di centrosinistra della costa romagnola si schierano a fianco della cooperazione nella richiesta di chiarezza in materia di concessioni demaniali. "In assenza di regole chiare ed eque non c'è futuro per il turismo balneare. È una follia, eppure c'è ancora qualcuno che se ne esce con fuori dalla Bolkestein", sottolinea il sindaco di Ravenna, e presidente della provincia, Michele De Pascale, partecipando questa mattina alla presentazione a Rimini di manifesto e petizione di Legacoop Romagna "Salviamo le spiagge della Romagna".

"Non c'è comprensione del rischio che la Romagna corre", argomenta il primo cittadino ravennate: non si tratta infatti "solo di una questione di equità e giustizia per le imprese, si scherza con fuoco", tra mancanza di regole e ricorsi dell'Agcom nei confronti dei Comuni che assumono scelte. Il quadro è presto fatto: "Lo Stato delega la competenza alle Regioni che la sub-delegano ai Comuni e l'Autorithy afferma che devono disapplicare la normativa e inventarsene una". Appunto "una follia", con il rischio di dovere intervenire "da mattina a sera, quindi non seriamente, e fare un disastro". Se le evidenze poi premieranno il merito, non ha dubbi De Pascale, "in Romagna i migliori sono gli attuali concessionari". Ecco perché, tira le somme, la Romagna "deve alzare la voce e pretendere dal governo una posizione e una legge chiara".

La "grave incertezza e l'assenza di decisioni" sono stigmatizzate anche dal Comune di Rimini: "La politica vera non scappa ma decide". Mentre l'appena confermato sindaco di Misano Adriatico Fabrizio Piccioni torna sulla richiesta di sospensiva da parte di Agcom, chiarendo che "non sappiamo come fare le gare" e "ci potrebbe essere una decadenza del titolo durante il periodo estivo". Da qui la necessità di fare "massa critica. Siamo molto preoccupati di arrivare a fine anno con le procedure per le assegnazioni in primavera. L'incertezza penalizza la spiaggia, non si investe". Il primo cittadino sprona dunque a "lavorare con criteri unici tra Comuni a procedure che tengano conto delle peculiarità ma parlando lo stesso linguaggio".

Raccoglie l'appello la parlamentare ravennate del Partito democratico Ouidad Bakkali: "Siamo finiti in un tunnel perché è mancata una strategia. La questione va trattata in maniera sinergica", anche perché tra Pnrr e alluvione i Comuni faranno fatica a gestire centinaia di bandi. Per una legge quadro, evidenzia la dem, "serve tempo e dialogo. L'urgenza è fare massa e smobilitare la parte romana", così come difendere "il nostro modello di spiaggia democratica". Di certo, non nasconde la consigliera regionale del Pd, Nadia Rossi, non sempre in accordo con gli operatori balneari, "la questione non è facile, ci sono delle frammentazioni, anche nella nostra regione". Ma si deve lanciare "un segnale a Roma. La Regione - conclude - non si tira indietro a coordinare i Comuni. Saremo forti se uniti e non è sempre stato così, in particolare qui a Rimini". (Dire)