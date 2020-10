Scelte green e gestione smart: riconoscimento per il progetto Ravenna Port Hub

Durante la quattordicesima edizione di RemTech Expo fiera dedicata ad ambiente e sviluppo sostenibile, l’Autorità di Sistema Portuale è stata premiata con lo Smart Port Award per le scelte green, la gestione smart e l’innovazione del progetto "Ravenna Port Hub". Quest’anno la manifestazione, cui l’Adsp ha partecipato proprio nel quadro delle azioni di disseminazione del progetto “Ravenna Port Hub”, è stata centrata sul tema della sostenibilità e delle reti informatiche che orientano e decidono le politiche nazionali del Terzo Millennio e si è svolta in modalità esclusivamente digitale. Anche in questa versione RemTech Expo si è confermata un appuntamento di grande importanza e prestigio, con 70mila accessi alla piattaforma, da 79 Paesi nel mondo, 36mila i partecipanti agli eventi e 16mila le visite alle room espositive.

Nel corso di 150 tra dibattiti, seminari e convegni, mille relatori, rappresentanti di imprese, istituzioni, o enti di ricerca, si sono collegati da ogni parte del globo per parlare di protezione e sviluppo sostenibile del territorio, di bonifiche dei siti contaminati, coste e porti, dissesto idrogeologico, cambiamenti climatici, rischio sismico, rigenerazione urbana e industria chimica sostenibile. Una prestigiosa occasione di confronto su temi di grande attualità, per i porti in generale, che tanta attenzione riservano alle tematiche ambientali, e per il porto di Ravenna in particolare che ha presentato alla vasta platea di RemTech il Progetto “Ravenna Port Hub”.

Il presidente Rossi, nel ritirare il Premio attribuito all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale per il grande lavoro svolto proprio in relazione al progetto “Ravenna Port Hub” definito, nelle motivazioni, “pietra miliare per lo sviluppo del Porto di Ravenna, di tutta le Regione Emilia Romagna e dell'intero Sistema Paese”, ha ribadito il fondamentale supporto avuto dall’intera struttura dell’Ente che con grande senso di responsabilità e sacrificio ha reso possibile arrivare alla vigilia della firma di un contratto per la realizzazione di lavori dell’importo di oltre 200 milioni di euro, in grado di innescare altrettanti investimenti da parte di privati che operano nel Porto di Ravenna. "A tutti i collaboratori dell’AdSP si estende questo premio – ha concluso Rossi – e a loro va il mio personale ringraziamento per avere potuto sempre contare sulla loro disponibilità e professionalità".