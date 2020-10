Sciopero senza preavviso nella coop in appalto, il sindacato Sgb: "Ce ne saranno altri"

Non si è fermata la lotta dei lavoratori che si riconoscono nel sindacato di base SGB alla Marcegaglia di Ravenna, contro la cooperativa Sovia, "per rivendicare il pieno stipendio, trattenuto dalla cooperativa con un’illegittima decurtazione del 10% della retribuzione, per difendere il loro diritto all’orario di lavoro contrattuale, ridotto dalla cooperativa attraverso l’imposizione di contratti part-time", attacca il sindacalista Antonio Luordo. "Per questo - prosegue la nota di Luordo - anche giovedì i lavoratori hanno incrociato le braccia nei reparti di imballaggio coil dello stabilimento Marcegaglia di Ravenna. Uno sciopero senza preavviso che ha permesso ancora una volta di bloccare la produzione nei reparti coinvolti". Per il sindacalista - conclude la sua nota - ci saranno nuovi scioperi senza preavviso.

